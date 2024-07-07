Первый на домашнем
Льюис Хэмилтон одержал первую с 2021 года победу
Льюис Хэмилтон обновил свой и без того огромный список рекордов. В воскресенье он выиграл Гран-при Великобритании, всего на полторы секунды опередив Макса Ферстаппена из Red Bull. Для британца это уже девятая победа в карьере на домашней гонке — так часто один и тот же этап не выигрывал никто. А радовался гонщик Mercedes ей так, словно она не 104-я в его карьере, а первая. Неудивительно, учитывая, что ждать ее Хэмилтону пришлось с 2021 года. Третьим на финише был Ландо Норрис. Этот результат вряд ли сильно порадовал гонщика McLaren, поскольку его отставание от Ферстаппена в общем зачете еще немного увеличилось.
Льюис Хэмилтон после победы в Гран-при Великобритании
Фото: Peter Cziborra, Reuters
Льюис Хэмилтон не выигрывал гонок с декабря 2021 года, когда он первенствовал в Саудовской Аравии. Если бы кто-то тогда сказал, что британцу следующего триумфа придется ждать два с половиной года, его сочли бы безумцем. Но неделю спустя на Гран-при Абу-Даби Хэмилтон в скандальной гонке, на результат которой повлияли неоднозначные решения судей, лишился титула, уступив его Максу Ферстаппену, так и оставшись «всего-навсего» семикратным чемпионом мира (рекорд по титулам он делит с Михаэлем Шумахером, но по числу выигранных гонок с обходит немца — 103 против 91). Потом были два невыразительных чемпионата в исполнении не только Mercedes, но и всех, кроме Red Bull, команд (Ферстаппен брал титулы за явным преимуществом). Ну а после того, как Хэмилтон заявил, что в 2025 году перейдет в Ferrari, даже в Mercedes, где он много лет был бесспорным номером один, стали все чаще смотреть на него как на отыгранную карту, делая ставку на молодого Джорджа Расселла. Ему и принадлежали две победы, выцарапанные Mercedes с начала 2022 года.
Чего стоило Хэмилтону справляться с таким давлением, известно только ему самому. Но, судя по реакции после финиша воскресной гонки, а Хэмилтон так плакал, словно это была его первая в карьере, а не 104-я победа, было непросто.
Он вообще любит поговорить о том, как он шел к успеху, превозмогая трудности, и иногда перегибает палку, но в этот раз его трудно было заподозрить в неискренности. Ведь легкой победу в Сильверстоуне назвать нельзя.
Хэмилтон хорошо провел квалификацию, заняв в ней второе вслед за Расселлом место (третьим был Ландо Норрис из McLaren), нормально стартовал, удержав позицию, а на 19-м круге даже вышел в лидеры. Но именно в этот момент в полную силу включились оба гонщика McLaren. Они вообще отличаются умением приберечь силы на нужный момент. И сначала Хэмилтона обошел Норрис, а затем еще и Оскар Пиастри. Казалось, это навсегда.
Многие из поклонников McLaren теперь наверняка скажут, что не видать бы Хэмилтону победы, если бы в их команде вспомнили все-таки, что решения о пит-стопах надо принимать вовремя и, когда надо, просто принуждать гонщиков к послушанию. А еще скажут, что все карты спутал дождь, хотя о том, что он неизбежен, задолго до гонки предупреждали синоптики. А так вышло, что, когда пришла пора переходить на дождевую, точнее промежуточную, резину, McLaren своими действиями выключил из борьбы Пиастри, а потом, когда нужно было вернуться на слик, затянул с вызовом в боксы Норриса. В итоге Норрис отдал лидерство Хэмилтону, который как раз все делал правильно. Он пытался достать его, но Хэмилтон просто зубами вцепился в свой шанс и выжал из машины все, что мог, не подпустив к себе сначала Норриса, а затем устояв и против Ферстаппена. Да, голландец, который в том, что касается выверенности моментов для остановки, был вообще идеален, откатившись было в конец первой пятерки, вдруг оказался вторым.
Мог ли Ферстаппен обогнать и Хэмилтона? Возможно, продлись гонка еще кругов пять. Но, на счастье британца, она закончилась в самый нужный момент, когда от голландца его отделяли всего полторы секунды.
«Как же долго я этого ждал! — сказал Хэмилтон после финиша.— Было трудно каждый день подниматься, собираться с мыслями, выкладываться. Но мы сделали это!» Эта победа пополнила список его рекордов. Гонку он выиграл в девятый раз. Такой стабильности на одном этапе не показывал ранее никто.
За Хэмилтона, безусловно, можно порадоваться. Но нельзя не сказать и о том, что теневым триумфатором Сильверстоуна стал все-таки Ферстаппен. Своего единственного реального конкурента в борьбе за титул он ведь все-таки обошел. А значит, увеличил отрыв от Норриса уже до 84 очков. Солиднейший отрыв даже несмотря на то, что чемпионат добрался лишь до экватора.
Гран-при Великобритании — 12-й этап чемпионата мира
1 (2). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:22.27,059. 2 (4). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 1,465 сек. 3 (3). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 7,547. 15. 4 (5). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 12,429. 5 (7). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 47,318. 6 (6). Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 55,722. 7 (8). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 56,569. 8 (10). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.03,577. 9 (9). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.08,387. 10 (13). Юки Цунода (Япония, Racing Bulls) — 1.19,303.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Ферстаппен — 255 очков. 2. Норрис — 171. 3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 150. 4. Сайнс — 146. 5. Пиастри — 124. 6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 118. 7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 111. 8. Хэмилтон — 110. 9. Алонсо — 45. 10. Стролл — 23.
Кубок конструкторов
1. Red Bull — 373 очка. 2. Ferrari — 302. 3. McLaren — 295. 4. Mercedes — 221. 5. Aston Martin — 68. 6. Racing Bulls — 31. 7. Haas — 27. 8. Alpine — 9. 9. Williams — 4. 10. Sauber — 0.