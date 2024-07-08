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«В том интересе к психологии, который мы видим в нашей стране, есть и наша заслуга»

Лев Сурат о том, как Московский институт психоанализа становится университетом

О трансформационных процессах, глобальных и тактических задачах развития, появлении академического трека, новых факультетах и ярких проектах «Ъ-Наука» побеседовал с ректором Московского института психоанализа Львом Суратом.

Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа

Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа

Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа

— Лев Игоревич, история института началась в 1997 году с одного факультета. Как и когда он стал трансформироваться в университет?

— Когда в 2011 году я стал ректором, здесь был только факультет психологии, работало 36 человек и училось 340 студентов. Мы с командой приняли решение перестраивать институт, двигаться к предметному разнообразию образовательных и исследовательских программ, поиску междисциплинарных проблем как актуальных точек роста научных знаний о человеке. Сегодня в институте работает более 700 человек, учится свыше 21 тыс. студентов и слушателей. У нас 7 факультетов, больше 50 программ высшего образования и 190 — дополнительного, что сопоставимо с крупными университетами. Помимо психологов мы выпускаем педагогов, дефектологов, специалистов по управлению персоналом при сохранении психологии в качестве образовательного ядра. У нас большая вариативность программ по психологии в стране, особенно на уровне магистратуры. Все это, а также научно-исследовательская политика, хорошие исследовательские команды, инвестиции в научную деятельность, число направлений подготовки, репутация и рейтинг говорят о том, что мы готовы стать университетом.

— Расскажите о ваших последних достижениях.

— В прошлом году состоялся первый набор на новый Факультет наук о жизни, который готовит нейробиологов, биоэкологов. В этом году у нас открывается Департамент культурных исследований, где студенты будут постигать функционирование креативных индустрий, phygital-процессы (синергия цифрового и физического опыта), цифровые технологии в культуре. Искусственный интеллект, виртуализация и цифровизация меняют не только наш образ жизни, но и мышление, и мы хотим, с одной стороны, стоять у истоков изучения этих процессов, а с другой — идти в их фарватере. Все это требует междисциплинарной оптики. Поэтому выпускники этого Департамента будут иметь два диплома: диплом бакалавриата по направлению «культурология» и диплом дополнительного профессионального образования по направлению «психология».

— Особую ставку вы сделали на академический трек…

— Мы видим колоссальный запрос на формирование кадрового научного потенциала, поэтому летом запускаем академический интегрированный трек «Магистратура—аспирантура». Обычно магистерские программы носят практико-ориентированный характер — по окончании лишь небольшой процент выпускников идет в аспирантуру и защищает кандидатскую диссертацию. В рамках трека мы сразу набираем студентов с учетом их желания заниматься прежде всего научной деятельностью и выстраиваем весь учебный процесс под эту цель. Таким образом готовим высококвалифицированных специалистов — кандидатов наук для профессиональной научно-исследовательской и педагогической деятельности — и развиваем научную составляющую магистратуры. Важно и то, что мы привлекаем способных выпускников других вузов и обеспечиваем рост доли аспирантов института, защитивших кандидатскую диссертацию.

— Одна из отличительных черт вашего института — просветительская деятельность.

— У нас пять действующих лекториев. Первый открылся в 2011 году и назывался «Мастера психологии». Сегодня наши лектории, которые действуют в гибридном формате — офлайн и онлайн, ежегодно посещают 300 тыс. человек. Есть профессиональные лектории для педагогов, для научного сообщества, просто для любознательных. Я думаю, в той популярности, которую психология получила в нашей стране, есть и наша заслуга.

— Кто преподает в институте?

— Профессорско-преподавательский состав, который собран в институте, по-настоящему уникален. Научный руководитель института — академик РАО Александр Асмолов. Факультет общей и клинической психологии возглавляет Татьяна Марцинковская, Факультет психотерапии и психологического консультирования — Алла Спиваковская, Департамент культурных исследований — Игорь Чубаров, Факультет наук о жизни — Ольга Сварник. Все они доктора наук, признанные исследователи в своих предметных сферах. В качестве приглашенных профессоров выступают Дмитрий Леонтьев, Вадим Петровский, Тахир Базаров и др. Среди наших преподавателей — ведущий нейропсихолог страны Татьяна Визель. Одной из кафедр руководит академик РАО Галина Солдатова.

— А кто ваши студенты? Бюджетные места у вас есть?

— Да. 142 из них финансирует государство, еще 60 мест мы предоставляем за счет средств учредителя. Критерием для приема служат баллы ЕГЭ. Больше 75 баллов дают возможность учиться бесплатно, при 80+ мы еще и оплачиваем проживание в Москве, 95+ гарантируют дополнительное образование в институте и право участвовать в конкурсах на внутренние гранты института. ЕГЭ был призван повысить академическую мобильность, и мы стараемся привлечь как можно больше талантливых людей, в том числе из регионов.

— В вашем институте развиты сетевые формы образования. Почему это важно?

— Допустим, мы специалисты в области психологии, но у нас нет экспертизы в области маркетинга или менеджмента, а в других университетах есть. Мы соединяем наши компетенции, и получается уникальный продукт. У нас есть совместные программы с РАНХиГС, РУДН, недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве со Skillbox и Психодемией. В результате выпускники получают два диплома.

— Можете рассказать о самых ярких проектах института?

— Для нас это прежде всего социальные проекты, например «Виртуальная клиника», в рамках которого оказываем психологическую поддержку семьям, где растут дети с редким генетическим заболеванием — миодистрофией Дюшенна. В проекте «Ребенок» ведущие психологи помогают родителям решать проблемы буллинга, насилия, агрессии. Мобильный реабилитационный центр для оказания психолого-педагогической помощи детям с нарушениями развития и их родителям уже реализовал коррекционные программы для 500 социально незащищенных семей. После начала СВО институт запустил бесплатную горячую линию психологической помощи.

— Вы планируете переименовать институт в университет?

— Сложный вопрос. Московский институт психоанализа — это бренд. Нас знают, нас уважают, нам доверяют. Если психолог, психотерапевт, клинический психолог, психоаналитик, дефектолог окончил наш институт, значит, у него поставлено мировоззрение и он готов к тому, чтобы быть одним из лучших представителей своей профессии. В этом наше отличие, наши корни.

Елена Туева

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