Свердловская киностудия приступила к съемкам второго сезона комедийного сериала «Мама будет против», сообщила пресс-служба телеканала СТС. В основе сценария — история одной семьи из популярных миниатюр шоу «Уральские пельмени». Действие развивается после того, как грузчик Николай в строительном магазине уронил тяжелые коробки на клиентку Наталью и чтобы избежать проблем решил за ней «приударить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге начали снимать второй сезон сериала «Мама будет против» для СТС

Фото: Пресс-служба телеканала СТС В Екатеринбурге начали снимать второй сезон сериала «Мама будет против» для СТС

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

В новом сезоне будет 13 серий. В ролях артисты «Уральских пельменей» Роман Постовалов, Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, а также Михаил Тарабукин. В новых сериях к ним присоединится Эвелина Бледанс. «Появляется еще одна альфа-самка, подключается тяжелая артиллерия, а значит, противостояние выходит на следующий уровень»,— пояснил Дмитрий Брекоткин.

Для съемок сериала на Свердловской киностудии построили лестничную площадку и квартиры. Кроме павильонных съемок, киногруппу ждут сцены на берегу Верх-Исетского пруда и в лесу. «Хочется, чтобы зритель прочувствовал уральский колорит, поэтому выбрали места, характерные для природы Урала: хребты, наслоение камней, леса, пригорки и озера»,— рассказал художник-постановщик Евгений Кравцов.

Сериал «Мама будет против» впервые вышел в ноябре 2023 года на СТС. На сервисе «Кинопоиск» комедия имеет рейтинг 7,7.

Полина Яговкина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте