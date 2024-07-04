Госдума утвердила лишение мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов в случае несогласованного выезда за рубеж. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможность введения временного ограничения на выезд депутатов за границу уже после лишения их мандата.

Законопроект инициировали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский (все от «Единой России»). Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Предложение объяснялось возникновением угроз безопасности России в условиях специальной военной операции, санкционного давления и деятельности иностранных спецслужб. Законопроект был внесен в Госдуму в конце июня.

Господин Володин на пленарном заседании одобрил предложение депутата Султана Хамзаева («Единая Россия») о запрете для членов нижней и верхней палат парламента уезжать из страны в течение 2–3 лет после снятия мандата. «Если мы примем это решение, а оно будет ответственным, то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»).

Спикер напомнил, что такое ограничение уже действует в отношении чиновников, допущенных к секретной информации. Им запрещено покидать страну в течение пяти лет, если у них была первая форма допуска. Господин Володин поручил проработать вопрос профильному комитету. «Возможно, это будет комитет по безопасности»,— добавил он.

Леонид Уварчев