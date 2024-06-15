Выборы уводят от бумаги

Центризбирком (ЦИК) на заседании в пятницу назначил на 8 сентября 2024 года дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем одномандатным округам, а также согласовал проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 25 регионах, где 8 сентября пройдут выборы разного уровня. Москва, 26-й регион, который в сентябре будет использовать ДЭГ (на собственной онлайн-платформе), тем временем готовится к переходу на электронное голосование даже на офлайн-участках. Мосгоризбирком, как сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев, уже обратился в ЦИК с просьбой поручить ему организацию электронного голосования в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома Элла Памфилова (справа) и ее заместитель Николай Булаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Центризбиркома Элла Памфилова (справа) и ее заместитель Николай Булаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Довыборы депутатов пройдут в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях. С их назначением ЦИК тянул до последнего дня в ожидании, что ротации в высших эшелонах власти могут привести к дополнительным вакансиям в Госдуме (на уже освободившиеся мандаты намерены претендовать лишившиеся в мае должностей в правительстве Олег Матыцин, Виктория Абрамченко и Николай Шульгинов). Порядок голосования и календарный план кампании ЦИК планирует утвердить на следующем заседании 19 июня. Начиная со среды партии смогут начать выдвижение своих кандидатов, пояснила председатель комиссии Элла Памфилова.

Одновременно ЦИК принял решение отложить голосование на дополнительных выборах в Белгородскую облдуму по Грайворонскому избирательному округу №12 из-за обстрелов со стороны Украины.

Два из трех муниципалитетов, расположенных в этом округе, переведены в режим повышенной готовности, рассказал председатель Белгородского облизбиркома Игорь Лазарев. По его словам, помещения, где находились участковые избиркомы, а в основном это социальные объекты, сегодня разрушены или повреждены, оперативно отремонтировать их нет возможности, так как они постоянно находятся под обстрелами. «Сегодняшнее решение позволит отложить голосование до побед, и мы обязательно вернемся к этому вопросу»,— пообещал господин Лазарев (в постановлении ЦИКа уточняется, что решение о возобновлении действий по подготовке выборов принимает избирком Белгородской области).

Напомним, что это уже не первый такой случай: в 2023 году избирком Белгородской области перенес выборы в Шебекинском городском округе и Журавлевском сельском поселении. Кроме того, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса ЦИК разрешил отложить почти 200 выборных кампаний, запланированных на апрель—июнь того года.

Также на заседании в пятницу ЦИК одобрил заявки 25 регионов о проведении ДЭГ на федеральной платформе. В общей сложности воспользоваться такой формой голосования смогут 11,3 млн человек в шести часовых поясах. Впрочем, сопоставленные с регистром избирателей аккаунты на «Госуслугах» имеют только 9,5 млн из них. В шести регионах ДЭГ пройдет впервые, отметила Элла Памфилова — это республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, Костромская и Смоленская области. Электронное голосование охватит 464 избирательные кампании регионального и муниципального уровня, в том числе семь — по выборам глав регионов.

ЦИК также внес изменения в порядок ДЭГ.

Проект документа ранее уже принимался за основу, в нем нашли отражение новации, применявшиеся в ходе президентской кампании, напомнил зампред ЦИКа Николай Булаев. В частности, предусмотрено подведение итогов голосования по часовым поясам (регионы смогут делать это фактически в режиме реального времени), сохранена трехуровневая система наблюдения за ДЭГ, применявшаяся в ходе президентской кампании, предусмотрена возможность электронной очереди в моменты пиковых нагрузок на систему, а также возможность отмены ДЭГ при невозможности его использования. В итоговой версии документа, по словам господина Булаева, учли также предложения Минцифры.

В частности, обнаружил “Ъ”, из итоговой версии исчез пункт о том, что избиратели, не получившие доступ к ДЭГ, включаются в список избирателей по месту жительства и вправе получить бюллетени, изготовленные на бумажном носителе. Теперь в документе лишь говорится, что в решении ТИК «должен быть предусмотрен порядок реализации избирательного права».

Кроме того, ЦИК признал утратившим силу порядок электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования. На сегодняшний день ни одного такого комплекса в России не эксплуатируется, рассказал Николай Булаев. «Они изжили свой срок, были списаны, и разработок в этом направлении не ведется»,— констатировал он. В то же время, отметил зампред ЦИКа, Москва предлагает поручить Мосгоризбиркому организовать электронное голосование в столице, а следовательно, необходимо «освободить площадку» для нового порядка волеизъявления, которое учтет применяемые в столице технические решения. В частности, отметил господин Булаев, понятие «ДЭГ» вообще неприменимо к электронному голосованию в том виде, в котором оно существует сейчас в Москве, поскольку оно по сути своей не является дистанционным (москвичам предлагают голосовать через установленные на участках терминалы).

Анастасия Корня