На «Иннопром» в составе делегации из ОАЭ прибудут три министра

Международную промышленную выставку «Иннопром-2024» в Екатеринбурге посетят три министра из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе делегации почти из 200 человек на мероприятие прибудут министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бин Ахмед Аль-Джабер, возглавляющий группу делегатов, государственный министр народного образования и передовых технологий Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и государственный министр внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. «Интеграция технологий и инноваций соответствует целям национальной промышленной стратегии ОАЭ по диверсификации экономики и является важным аспектом как для развития промышленности, так и для формирования технологичного будущего наших стран. Убежден, что участие ОАЭ в выставке "Иннопром" посодействует налаживанию долгосрочных и взаимовыгодных стратегических партнерств», — отметил Султан бин Ахмед Аль-Джабер.

На национальной экспозиции будут представлены, в частности, двенадцатая по объему добычи в мире нефтяная компания из Абу-Даби ADNOC, инвестиционная и холдинговая компания ADQ, ведущий мировой посредник в логистике, промышленности и торговли AD Ports Group и другие компании, в том числе из сфер металлургии, пищевой продукции.

Напомним, ОАЭ — страна-партнер выставки «Иннопром-2024». В ее официальную делегацию войдет около 200 человек. Национальная экспозиция страны разместится в павильоне №4. На ней свои разработки представят более 40 компаний. Во время мероприятия правительство Свердловской области планирует заключить соглашение с экономической зоной торговли ОАЭ Ajman Free Zone.

Ирина Пичурина

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