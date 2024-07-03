Свердловские власти заключат соглашение с арабской зоной торговли Ajman
На выставке «Иннопром-2024», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, власти Свердловской области планируют заключить соглашение с экономической зоной торговли ОАЭ Ajman Free Zone. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин.
Стенд Свердловской области на "Иннопроме"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Очень важное для нас соглашение. Особая экономическая зона Ajman заинтересована в привлечении инвесторов и локализации производств на своих площадках. В силу специфики текущей ситуации по доступу наших экспортеров во внешние рынки, для нас открывается уникальная возможность»,— отметил Олег Александрин.
Зона свободной торговли Ajman Free Zone — старейшая в ОАЭ. Она основана в 1988 году. Предлагает инвесторам создание и функционирование оффшорных компаний.
Напомним, ОАЭ — страна-партнер выставки «Иннопром-2024». В официальную делегацию ОАЭ войдет около 200 человек, ее возглавит министр промышленности и передовых технологий Султан бин Ахмед Аль-Джабер. Национальная экспозиция ОАЭ разместится в павильоне №4. На ней свои разработки представят более 40 компаний. Культурная программа «Иннопрома» предусматривает мероприятия в сфере арабистики, арабской литературы и письма. Отдельно будет уделено внимание приготовлению арабского кофе и методам его подачи.
«Иннопром» ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В последний раз в нем участвовало 45 стран, выставку посетило более 46 тыс. человек.