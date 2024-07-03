FitnessData: в 10 минутах от одного фитнес-клуба проживает 87,4% екатеринбуржцев

Большая часть жителей Екатеринбурга (87,4% всего населения) проживает в зоне 10-минутной доступности хотя бы от одного фитнес-клуба. По данным совместного исследования FitnessData и Bright Fit, на 1,5 млн жителей Екатеринбурга приходится 357 фитнес-объектов, средняя загрузка каждого из них составляет порядка 4450 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть жителей Екатеринбурга (87,4% всего населения) проживает в зоне 10-минутной доступности хотя бы от одного фитнес-клуба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Большая часть жителей Екатеринбурга (87,4% всего населения) проживает в зоне 10-минутной доступности хотя бы от одного фитнес-клуба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помимо этого, исследователи проанализировали обеспеченность жителей Екатеринбурга другими объектами потребительской экономики. Так, хотя бы одним продуктовым магазином в зоне 10-минутной доступности обеспечены 99,8% населения, точкой общепита — 98,9%, аптекой — 97,9%, салоном красоты и пунктом выдачи заказов — 97,6%, хозяйственным магазином — 96,7%, медицинской лабораторией — 90,3%.

«Самыми быстрыми темпами за последние пять лет развивались пункты выдачи заказов (ПВЗ) крупных маркетплейсов и интернет-магазинов. Число клиентов в расчете на один ПВЗ в городах России уменьшилось до 1 тыс. человек, однако дальнейший потенциал роста уже не такой высокий — в зоне пешеходной 10-минутной доступности от дома ПВЗ имеют почти 95% городских жителей»,— отмечается в исследовании.

Анастасия Таначева

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