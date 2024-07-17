Кино вернули посчитать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Прошедшие два года после ухода зарубежных мейджоров все профильные отделы деловых СМИ и отраслевые издания провели примерно одинаково — в попытках выяснить сборы «теневого» проката в российских кинотеатрах. Мы усердно считали, сколько собрали «Барби», «Оппенгеймер», вторая «Дюна», считали «Головоломку 2». И вот очередь дошла до четвертой части франшизы «Гадкий я» от американской студии Illumination Entertainment, которая запустилась в мировом прокате 3 июля.

В РФ прокат пошел уже по привычной схеме — «Гадкий я 4» начали показывать в рамках предсеансового обслуживания в конце прошлой недели и, по подсчетам издания «Кинобизнес», в период с 11 по 14 июля в РФ и СНГ он уже стал лидером проката. Данные о сборах за период, правда, были приведены без РФ и Белоруссии и составили 53,8 млн руб. На втором месте — картина «Не одна дома», официально получившая прокатное удостоверение, которая собрала 43,7 млн руб. Третье место у второй «Головоломки» (24,8 млн руб.), которая ранее уже обогнала по сборам фильм «Дюна: Часть вторая» (см. “Ъ” от 26 июня).

При этом назвать подсчеты абсолютно верными не может никто: отсутствует официальный измеритель, а все издания сразу оговариваются — «очень грубые прикидки», «точно посчитать невозможно», «по приблизительным оценкам». Причина проста: под видом одной короткометражки, получившей прокатное удостоверение, могут показывать сразу несколько зарубежных фильмов. К примеру, тот же «Гадкий я 4» демонстрируется в кинотеатрах сетей «Люксор», «Мираж», «Синема Стар», «Алмаз Синема» перед картинами «Три добрых дела», «Опасное погружение», «Сердце, бубен, самолет». Параллельно под видом «Трех добрых дел» и «Опасного погружения» также показывают вторую часть «Головоломки». Кроме того, по оценке Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), предсеансовое обслуживание происходит не более чем в 25% кинотеатров в стране.

Дефицит официальной статистики — общее место новой экономической реальности. Доллар не торгуется на бирже, Банк России заявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка, фильмы официально не выходят в прокат, данные по добыче и экспорту углеводородов закрыты, ЕАИС (информационная система Фонда Кино) официально не публикует информацию о сборах серых фильмов.

Пока никто из моих собеседников в медиаотрасли не может дать ответ, как долго это продолжится. С одной стороны, сегодня отраслевые издания еще раз помянули белорусский закон о показе фильмов из недружественных стран: «Так бы и у нас!» С другой, только за прошлый год у нас было возбуждено более 130 дел о нелегальном кинопрокате, сообщала в июне министр культуры РФ Ольга Любимова. Поэтому вместо «как считать» вполне может остаться вопрос «а что считать». Как и на бирже сейчас.