Бывший глава Иглинского района Башкирии проиграл иск к журналистам

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции по гражданскому иску бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова о защите чести и достоинства. Требования были предъявлены к главному редактору издания «Аспекты-Башкортостан» Руслану Валиеву и члену СПЧ при главе республики Ильдару Исангулову. В октябре прошлого года Уфимский райсуд удовлетворил требования истца частично: суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Исхакова три материала, опубликованные журналистами на YouTube, и обязал ответчиков удалить их. Компенсацию морального вреда суд оценил в 50 тыс. руб. — истец запрашивал 10 млн руб. Ильдар Исангулов обжаловал вынесенное решение.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в двух оспариваемых роликах, опубликованных на канале «Дознание с Ильдаром Исангуловым», автор, в частности, упоминал, что Ришат Исхаков, используя «подложное» решение Иглинского райсуда, «прихватил» здание школы с прилегающими землями в селе Акбердино. «Точно по такой же схеме его семейка прихватизировала целый ряд других объектов»,— утверждал господин Исангулов и предложил называть коррупцию в районах «исхаковщиной». В эфире «Аспектов» господин Исангулов также допустил, что у экс-главы района были общие интересы с бывшим первым заместителем прокурора республики Олегом Горбуновым (приговорен к 17 годам лишения свободы за получение взяток). В апелляционной жалобе Ильдар Исангулов указывал, что в роликах он выражал мнение о несправедливости, существовавшей, по его мнению, в Иглинском районе во времена руководства Ришата Исхакова.

Изучив материалы дела, апелляционная инстанция пришла к выводу, что у ответчика были причины назвать решение Иглинского райсуда подложным, поскольку право собственности на мечеть оставалось за ООО «Акбердинский». «Ответчик, опираясь на определенные сведения, содержащиеся в материалах гражданских дел, в том числе полученные от третьих лиц, был вправе давать собственные субъективные оценки этим сведениям, выбор же позиции при освещении той или иной темы является исключительным правом ответчика как журналиста. При этом в оспариваемых видеоматериалах указывается на увиденную и услышанную ответчиком информацию, а выводы предлагается зрителям делать самостоятельно»,— говорится в определении.

Также суд со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека указал, что в отношении госслужащих рамки допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.

Венера Хисамова

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