Центр общественной безопасности Уфы купит восемь «Москвичей» за 20 млн рублей

МКУ «Центр общественной безопасности Уфы» и ООО «Элит-Уфа» заключили контракт на поставку восьми автомобилей бизнес-класса «Москвич 6» стоимостью 20 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Договор подписан с единственным поставщиком по начальной максимальной цене.

По условиям контракта, легковые автомобили должны быть поставлены в течение десяти дней по адресу: Уфа, ул. Мира, 12. Мощность бензинового двигателя с турбонаддувом должна составлять от 150 до 200 лошадиных сил. В комплектации в частности обязательны круиз-контроль, подушки безопасности, подогрев зеркал заднего вида, парктроник, система распределения тормозного усилия. Автомобили должны быть оснащены люком с электроприводом и шторкой, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и датчиками дождя.

ООО «Элит-Уфа» зарегистрировано в Уфе, действует с 2018 года, занимается торговлей легковыми автомобилями. Уставный капитал общества — 5 млн руб. По данным Rusprofile, компания принадлежит Вячеславу Зубареву, также владеющему сетью автосалонов «Транстехсервис». В 2023 году выручка «Элит-Уфа» составила 249 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

Муниципальное учреждение «Центр общественной безопасности» мэрии Уфы занимается обеспечением безопасности населения Уфы и профилактикой нарушений на местном уровне, создано в 2012 году.

Идэль Гумеров

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