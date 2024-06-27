Мэрия Уфы не смогла взыскать 705 тысяч рублей за ремонт служебной Toyota Camry

Администрация Уфы не смогла взыскать 705,5 тыс. руб. за ремонт Toyota Camry, поврежденной в ДТП. Автомобильная авария произошла на перекрестке на Российской улице, где принадлежащая мэрии легковушка столкнулась с Ford Focus. По мнению истца, виновником дорожного инцидента был водитель Ford Focus. Однако эксперты пришли к другому выводу, с которым согласился Давлекановский районный, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии.

Из судебных актов следует, что Ford Focus проехал перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry, которая поворачивала налево на зеленый сигнал. Сотрудники ДПС признали виновным водителя Ford Focus, посчитав, что он превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако Октябрьский районный суд и Верховный суд Башкирии отменили постановления инспекторов и командира полка ДПС.

Эксперты пришли к выводу, что водитель Ford Focus не мог остановиться перед перекрестком при включении желтого сигнала светофора без применения экстренного торможения, а затем избежать столкновения при движении со средней скоростью 60 км/ч. Кроме того, по правилам дорожного движения, он должен был проехать перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь, водитель Toyota Camry должен был уступить дорогу при повороте налево или отклониться вправо для избежания аварии.

Отклоняя требования мэрии Уфы, суды отметили, что поводов сомневаться в правильности выводов экспертов нет.

Идэль Гумеров

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