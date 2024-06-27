Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Уфы не смогла взыскать 705 тысяч рублей за ремонт служебной Toyota Camry

Администрация Уфы не смогла взыскать 705,5 тыс. руб. за ремонт Toyota Camry, поврежденной в ДТП. Автомобильная авария произошла на перекрестке на Российской улице, где принадлежащая мэрии легковушка столкнулась с Ford Focus. По мнению истца, виновником дорожного инцидента был водитель Ford Focus. Однако эксперты пришли к другому выводу, с которым согласился Давлекановский районный, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии.

Из судебных актов следует, что Ford Focus проехал перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry, которая поворачивала налево на зеленый сигнал. Сотрудники ДПС признали виновным водителя Ford Focus, посчитав, что он превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако Октябрьский районный суд и Верховный суд Башкирии отменили постановления инспекторов и командира полка ДПС.

Эксперты пришли к выводу, что водитель Ford Focus не мог остановиться перед перекрестком при включении желтого сигнала светофора без применения экстренного торможения, а затем избежать столкновения при движении со средней скоростью 60 км/ч. Кроме того, по правилам дорожного движения, он должен был проехать перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь, водитель Toyota Camry должен был уступить дорогу при повороте налево или отклониться вправо для избежания аварии.

Отклоняя требования мэрии Уфы, суды отметили, что поводов сомневаться в правильности выводов экспертов нет.

Идэль Гумеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...