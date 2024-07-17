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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет помощнику президента РФ Андрею Фурсенко

Андрей Фурсенко

Андрей Фурсенко

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Андрей Фурсенко

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Андрей Александрович! В этот радостный для Ваших родных и близких день хотел бы поздравить Вас с юбилеем. Особенно приятно, что могу это сделать, зная Вас как человека надежного, отзывчивого, энергичного, полного масштабных планов и идей. Человека, с которым всегда можно посоветоваться и открыто обсудить любой рабочий вопрос. Эти качества неизменно помогали Вам в работе на ответственных постах, в развитии науки и образования в России, которым Вы посвятили не одно десятилетие. Вас ценят — за глубокое понимание всех тонкостей научной сферы, за Вашу принципиальность, неравнодушие. И, конечно, за поистине стратегический подход к делу, умение ставить интересы нашей страны превыше всего. Желаю Вам крепкого здоровья, нескончаемых сил и реализации всех намеченных Вами планов. С Днем Рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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