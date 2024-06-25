Электромобилизация спроса

Сегмент электромобилей в России активно набирает обороты последние годы. Рост объемов продолжился и в 2024 году: по итогам пяти месяцев продажи электрокаров выросли в 2,7 раза. Тем не менее к концу весны реализация замедлилась на фоне новых правил ввоза автомобилей из ЕАЭС. В том, что будет с российским рынком электромобилей и их ассортиментом дальше, а также феномене снижения популярности Tesla в России разбирался «Ъ-Review».

Продажи новых электромобилей в России в мае выросли на четверть к прошлому году, до 1,1 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Но на долю электромобилей в мае пришлось лишь 0,9%, что на 3 процентных пункта (п. п.) меньше, чем годом ранее, и на 7 п. п. ниже апрельского результата. Кроме того, в штуках этот сегмент авторынка вдвое сократился по сравнению с апрелем, когда реализация составила 2,2 тыс. новых электромобилей, но это уже было на 10,5% ниже мартовских показателей.

За пять месяцев в России, по данным «Автостата», продано 9,2 тыс. новых электромобилей. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Новые правила ввоза

Сокращение продаж электромобилей в месячном выражении объясняется пересмотром с 1 апреля правил ввоза автомобилей в РФ из стран ЕАЭС. Теперь при растаможивании машин на более лояльных условиях — например, за счет более низких ставок пошлин — в одной из стран ЕАЭС в России придется доплатить утильсбор. Это свело к минимуму ценовые выгоды таких поставок. Но в части электромобилей правила оказались более жесткими и предполагают, что их обязательно нужно растаможивать только в России.

Новые правила ввоза электромобилей не скажутся на ассортименте, полагает директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов. По его словам, уже сложилось понимание, какие автомобили востребованы у потребителей, и эти машины продолжают привозить в РФ. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин также говорит, что автомобили продолжают ввозиться, а цены на них уже стабилизировались.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх считает, что на фоне новых правил популярные китайские электромобили будут дорожать. Но существенного сокращения ассортимента, по его словам, также не предвидится. Интерес клиентов дилер сейчас фиксирует по брендам Li, Avatr, Rising, Zeekr, HiPhi, Lotus.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, впрочем, допускает определенные изменения в части доступности и в ассортименте. «Но это не значит, что будет хуже,— поясняет он.— Это еще одна возможность выйти на рынок новым брендам в официальном или в полуофициальном статусе».

Положение РФ на мировом рынке электромобилей

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 году в мире было продано почти 14 млн электромобилей и гибридов, что на 35% выше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей на глобальном авторынке составила 18%. Основная доля продаж (почти 60%) традиционно пришлась на Китай, констатируют в IEA. Далее следуют Европейский регион (почти 25%) и США (10%). Таким образом, на эти три региона пришлось 95% рынка всех электрокаров и гибридов в 2023 году.

Только на электромобили, по подсчетам IEA, пришлось 9,5 млн проданных по всему миру в 2023 году автомобилей. Из этого объема 5,4 млн электромобилей продано в Китае, в Европе — 2,2 млн штук, в США — 1,1 млн штук. На остальной мир пришлось лишь 800 тыс. реализованных в 2023 году новых электрокаров.

На Россию в этом объеме приходится совсем незначительная доля: по данным «Автостата», в РФ продано всего 14,1 тыс. электромобилей, что в 4,7 раза выше, чем годом ранее. То есть это около 0,15% от глобального рынка, или 1,7% от продаж в регионах, не включая Китай, США и Европу.

Несмотря на скромные объемы, российский рынок электрокаров растет ежегодно. В 2024 году этот тренд должен продолжиться. Так, по ожиданиям «Автостата», рынок электромобилей в базовом сценарии достигнет 25 тыс. штук (рост на 77%), в оптимистичном — 34 тыс. штук (в 2,4 раза), в пессимистичном — 18 тыс. штук (на 27%). Базовый прогноз НРА предполагал, что продажи в сегменте вырастут в 2,1 раза, до примерно 30 тыс. штук.

Бестселлеры среди электрокаров

Наиболее популярной маркой среди новых электромобилей в России за пять месяцев с огромным отрывом от конкурентов стал китайский Zeekr: таких машин было продано 4 тыс. штук. Это сопоставимо с продажами бренда за весь 2023 год (3,7 тыс. штук). Для сравнения, на втором месте созданный на китайских платформах российский Evolute с объемом продаж в 718 электромобилей, подсчитывал «Автостат». Далее следуют официально покинувший рынок РФ Volkswagen (700 электрокаров), «Москвич» (645 штук) и Tesla (448 штук). Эти же марки входят в топ-5 и в мае во главе с Zeekr (397 проданных электромобилей). В модельном рейтинге, как сообщили “Ъ” в «Автостате», в январе—мае лидируют Zeekr 001 (почти 2,6 тыс. электромобилей), Zeekr X (883 штуки) и «Москвич 3е» (создан на базе JAC e-JS4; 645 штук). В мае бестселлером остался Zeekr 001 (203 автомобиля), а далее следуют «Москвич 3е» (125 штук) и Zeekr X (101 автомобиль).

Модели—бестселлеры российского рынка в мире не входят в топы наиболее продаваемых электромобилей. Только Zeekr 001 недавно, в апреле, появился на 17-м месте среди топ-20 наиболее продаваемых электромобилей и гибридов, согласно данным Autovista24. Zeekr — премиальный бренд китайского автоконцерна Geely, который также владеет Volvo Cars. Бренд официально не представлен в РФ, а все продаваемые здесь автомобили поставляются параллельным импортом. В мире марка появилась только в 2021 году и, как писал в марте Reuters, с тех пор продала почти 200 тыс. автомобилей — в основном в Китае. При этом сейчас марка развивает продажи и на других рынках.

Наиболее же продаваемым в мире электромобилем остается Tesla Model Y. Напомним, несмотря на наличие бренда в топ-5 российского рынка электрокаров, эти автомобили в РФ официально также никогда не поставлялись. До 2023 года Tesla была самым популярным электромобилем и в России, а топ возглавляла как раз Model Y. Тогда Zeekr еще не показывал заметных объемов поставок.

Как Zeekr опередил Tesla в России

Николай Иванов говорит, что секрет популярности Zeekr по сравнению с Tesla в соотношении «цена—качество». «По цене они сопоставимы, даже Tesla иногда дороже, а по качеству отделки, набору опций, размерности, динамике и запасу хода Zeekr выглядит интереснее»,— поясняет он.

Андрей Ольховский подтверждает, что «качество материалов и необычный дизайн определили успех Zeekr». «Tesla тоже имеет относительно свежий дизайн, но эти модели выпускаются уже значительное время, и клиентам хочется что-то новое»,— отмечает он. Также, по словам господина Ольховского, плюсом в сторону Zeekr стал его форм-фактор: «С одной стороны, это легковой автомобиль, но с другой — внутренний объем больше и сравним с SUV. В целом клиентам он напоминает Porsche Panamera».

Сергей Мелюх, впрочем, связывает популярность Zeekr и с тем, что эти автомобили появились на российском рынке немного раньше основных конкурентов — Avatr и HiPhi. Хотя он также указывает на дизайн, качество сборки и отделки. Господин Мелюх добавляет, что повышенному спросу способствовала и достаточно широкая и разнообразная модельная линейка, не только электро-SUV: «Компактный Zeekr X, премиальный Zeekr 001, молодежный Zeekr 007 и самый роскошный и быстрый бизнесвэн Zeekr 009».

Евгений Житнухин добавляет: «Самое главное — это сегмент, в котором продают Zeekr». По его словам, многие клиенты пересаживаются на эти автомобили с других премиальных брендов и отмечают, что, несмотря на различие цены, автомобиль отвечает всем запросам. «Несмотря на то что ассортимент российского рынка электрокаров расширяется, если сравнить его с мировыми рынками, мы отстаем,— добавляет он.— Сегодня дилерская сеть не сильно развита, и такие бренды, как Zeekr и LiXiang, официально не представлены в России, однако к концу 2024 года возможны изменения».

Обслуживание электрокаров

На фоне того, что популярные в РФ электрокары не представлены на рынке официально, остро стоит проблема послепродажного обслуживания и обслуживания в целом, говорит Евгений Житнухин. Он знает о сложностях с заказом запчастей, но сейчас уже «появилось много неофициальных сервисов, которые занимаются данными брендами в плане ПО, обновлений, ремонтов кузова». «Есть четкое понимание, что с расширением дилерской сети и появлением официальных дилеров проблема будет решена,— продолжает он.— Сейчас мы уже научились обходить проблемы даже с обездвиживанием автомобиля».

Сложностей с обслуживанием электромобилей, популярных на российском рынке, таких как Lixiang, Zeekr, Tesla, Volkswagen iD4 и iD6, нет, считает Николай Иванов, в том числе и по кузовному ремонту. Сергей Мелюх также говорит, что большая часть запчастей и расходников находится в наличии: «Даже если какие-либо детали приходится подождать, то поставки осуществляются в разумные сроки благодаря налаженным каналам напрямую из стран-производителей».

Проблем не видит и Андрей Ольховский. Он добавляет, что и «существенных и серьезных ремонтов пока нет». По его словам, есть частные случаи, когда автомобили становятся «кирпичами», но это объясняется «непрофессиональными действиями сервис-менеджеров в ряде компаний». Также, добавляет господин Ольховский, есть ряд проблем с батареей: их надо ремонтировать, и для этого нужны специальное высоковольтное оборудование и обученный персонал. «У нас, например, такие специалисты были в тот момент, когда мы готовились к запуску продаж автомобилей Porsche Taycan»,— говорит он.

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Ольга Никитина