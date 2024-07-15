Сегодня исполняется 45 лет губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Цыбульский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет Герой Труда Российской Федерации, генеральный директор ОАО ПО «Севмаш» Михаил Будниченко:

— Уважаемый Александр Витальевич! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Волею судьбы Вам довелось служить нашей Родине на ее арктических рубежах. Архангельская область веками стоит на защите Отечества, создавая на всех этапах своей истории корабли для Военно-морского флота. От имени кораблестроителей Северодвинска желаю Вам крепкого здоровья и большой энергии для того, чтобы делать жизнь людей на севере нашей необъятной страны по-настоящему комфортной и счастливой! Уверен, что все самые амбициозные задачи Вам по плечу, а любые вызовы мы вместе сможем превратить в новые возможности для развития Российской Арктики. Пусть все вершины покоряются, а рядом будет крепкая команда!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»