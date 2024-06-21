Следующее заседание ассоциации городов стран БРИКС+ пройдет в Бразилии

Следующее заседание ассоциации городов стран БРИКС+ планируется провести в Бразилии — об этом на заседании Ассоциации сообщил Хосе Адинан Ортолан, вице-президент Бразильской Ассоциации муниципалитетов, мэр г. Кордейрополиса .

«Страны БРИКС — это будущее мира, будущее человечества. Это не просто группа и организация. Мы создаем новую мировую повестку, в основе которой будет лежать устойчивое развитие, поскольку эта тема является сейчас одной из ключевых тем в мире»,— сказал мэр.

Бразилия входит в союз БРИКС с основания в 2006 году.

Он был создан в рамках Петербургского экономического форума, в него входили: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение стало называться БРИКС+.

Зарина Акбирова