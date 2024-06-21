Михаил Евраев обсудил с министром финансов РФ строительство третьего моста

В Москве губернатор Ярославской области Михаил Евраев и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили ключевые проекты развития региона, в том числе строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Силуанов рассказал, что знает о тех сложных вопросах, которые предстоит решить области. Министерство окажет региону поддержку с учетом инвестиционных возможностей федерального бюджета.

«Наша задача состоит в том, чтобы Ярославская область была максимально представлена во всех федеральных программах и проектах, которые правительство РФ будет реализовывать в ближайшие пять лет. Безусловно, личная встреча с министром финансов Антоном Силуановым позволяет вывести все обсуждения на уровень ключевой повестки и перейти на стадию практической реализации»,— прокомментировал глава региона после встречи.

В ходе встречи отмечалось, что самым важным вопросом для области сейчас является строительство нового моста в Ярославле. На настоящий момент проект находится в экспертизе.

На встрече обсудили и расширение трассы М-8 в Ярославской области. Михаил Евраев отметил необходимость расширения автодороги до четырех полос (по две в каждую сторону). Также стороны коснулись реконструкции очистных сооружений в Рыбинске, строительства канатной дороги в Тутаеве, реконструкции стадиона «Шинник».

Губернатор Михаил Евраев отметил, что благодаря эффективной работе в столице уже удалось решить значимые и финансово емкие вопросы по ликвидации «зеленых масел» и кислогудронных прудов, а также создания новых школ, поликлиник и других социальных объектов.

Алла Чижова