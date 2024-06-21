«Тарифы позволяют обеспечивать инвестиционную деятельность»

Минэнерго готовится в текущем году провести еще один конкурс на строительство генерации для покрытия растущего энергодефицита в Сибири. ПАО ТГК-14, уже победившее в первом отборе с проектом строительства энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, рассматривает возможность подать заявку и на предстоящий конкурс. О планах развития компании «Ъ-Review» рассказал председатель совета директоров и контролирующий акционер ПАО ТГК-14 Константин Люльчев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров и контролирующий акционер ПАО ТГК-14 Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель совета директоров и контролирующий акционер ПАО ТГК-14 Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Дальневосточная управляющая компания (ДУК), бенефициаром которой вы являетесь, приобрела акции ПАО ТГК-14 два с половиной года назад. Что удалось за этот период сделать?

— Во-первых, мы сформировали команду и утвердили долгосрочную стратегию развития до 2030 года. Во-вторых, пересмотрели условия труда, поскольку без квалифицированных кадров развитие невозможно. Мы опережающими темпами индексировали зарплату в городах присутствия. Например, за апрель 2024 года средняя зарплата по компании ТГК-14 составила около 85 тыс. руб. в Забайкальском крае и 83 тыс. руб. — в Бурятии. Очень хороший результат, учитывая, что это средний показатель по коллективу численностью свыше 4 тыс. сотрудников. Увеличение зарплаты за последние два года — порядка 50% в целом по компании, а для работников в Бурятии — 73%. Считаю, что это одно из основных улучшений, которое произошло в компании. Еще один важный момент — положительные изменения в отношениях с региональными властями. Без эффективного взаимодействия с регионом развитие компании невозможно.

— Изменился ли подход к инвестициям?

— Традиционно ТГК-14 не реализовывала существенных инвестиционных проектов. Компания ограничивалась только проведением плановых ремонтов. Мы внимательно оценили техническое состояние электростанций, после чего стало очевидным, что развитие системы теплоснабжения и электроснабжения двух регионов требует существенного роста инвестиций. Вложено около 3,5 млрд руб. в развитие, чтобы снижать износ оборудования и повышать эффективность работы. Новая стратегия ТГК-14 будет заключаться в том, чтобы ежегодно увеличивать вложения.

— Какой у вас план по инвестициям в текущем году?

— План — 3,5 млрд руб. Деньги будут вкладываться не только непосредственно в оборудование для станций, но и в тепловые сети. По сути, в текущем году мы планируем вложить такой же объем средств, который вкладывали за последние 2,5 года с момента приобретения ТГК-14.

— Как обстоят дела с поставками угля для ваших семи ТЭЦ?

— Семь станций суммарной мощностью 650 МВт потребляют в общей сложности более 3,5 млн тонн угля в год, поэтому вопрос закупок топлива один из важнейших для нас. Основной поставщик угля для объектов ТГК-14 — СУЭК. Мы нашли понятный порядок взаимодействий, который позволяет иметь достаточно хорошие цены по сравнению с уровнем цен в регионе и на бирже.

— У ТГК-14 долгосрочные контракты на поставку угля?

— Да, у нас с СУЭК долгосрочные отношения. Мы понимаем, что рынок угля с прошлого года начал меняться. Внутреннее потребление угля возросло, что привело к соответствующему ценовому давлению. Но нам удалось найти взаимопонимание: в предыдущие годы индексация цены контракта была даже с понижающим коэффициентом к инфляции, что позволило ТГК-14 в определенной степени нарастить объемы инвестиций в производство. Сейчас обсуждаем условия поставки на следующий год.

Крупнейшая станция — Читинская ТЭЦ-1 — обеспечивается углем с двух угольных разрезов: с Харанорского, расположенного в 350 км от станции, и с Восточного в 50 км от станции. Логистика достаточно удобная, перевозки осуществляются железнодорожным транспортом. Транспортное плечо низкое, что позволяет экономить в определенной степени. В Бурятии Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и Улан-Удэнская ТЭЦ-2 снабжаются углем с Тунгуйского разреза, который тоже находится сравнительно недалеко, примерно в 100 км от станций.

— Планируете ли переводить свои ТЭЦ на газ?

— Да, рассматриваем такие планы. Мы ожидаем, что при строительстве потока «Силы Сибири-2» в Китай будет ответвление в Бурятию и Забайкальский край. Мы подтвердили «Газпрому» плановые объемы потребления газа станциями. Достаточно большой объем — около 3 млрд кубометров газа в год. Затраты на перевод угольных энергоблоков на газ мы пока подробно не просчитывали.

— Как вы пережили две зимы? Происходили ли серьезные аварии?

— Никаких существенных отклонений с точки зрения работы оборудования не было выявлено. Но я напомню, что Улан-Удэнская ТЭЦ-1 работает с 1936 года, а Читинская ТЭЦ-1 — с 1965 года. Конечно, оборудование может выходить из строя, но здесь самое главное — в короткие сроки его ремонтировать и вводить в эксплуатацию обратно. Надо отметить, что мы меняем подходы к ремонтным кампаниям. Сложившаяся практика, что сервис и ремонт оборудования на объектах ТГК-14 ранее проводили мелкие посредники, а не изготовители оборудования. Нам стало очевидно, что оборудование нужно содержать строго по нормативам и правилам, особенно зимой, когда морозы 40 градусов ниже нуля. Поэтому проводим активную работу с заводами—изготовителями оборудования, в том числе с «Силовыми машинами» и Уральским турбинным заводом (УТЗ), а также с производителями котельного оборудования. В пике зимних максимумов у нас загружены все котлы на станциях. Резерва практически нет. Генерации в Забайкальском крае и в Бурятии работают на пределе с небольшими запасами.

— Насколько сильно растет потребление тепла и электроэнергии?

— По прогнозам регионов, в Улан-Удэ и в Чите объем производства тепловой энергии к 2030 году должен увеличиться в два раза, поскольку строится жилье и социальные объекты, закрываются старые изношенные котельные. По выработке электроэнергии за весь 2022 год мы выросли на 7%, превысив объем производства в 3 млрд кВт•ч. В 2023 году мы выросли еще на 4%, а с начала текущего года увеличение выработки — уже 9,5%. Причины — активное развитие регионов и инвестиционных проектов, среди которых строительство Восточного полигона ОАО РЖД.

— Тарифы на тепловую энергию позволяют вам вкладывать достаточно средств в модернизацию?

— Наша оценка тарифов достаточно сдержанная. Тарифы позволяют обеспечивать безубыточную деятельность. Прибыльность теплового бизнеса нормативно определена на уровне 5% в тарифе, но без учета расходов на топливо. Основная составляющая расходов — закупка угля, поэтому в результате прибыль в секторе поставки тепла составляет чуть меньше. За последнее время мы провели работу с регионами, доказывая справедливую базу тарифов. В результате удалось несколько поднять тарифы, чтобы в цене тепла появился источник инвестиций в ремонты и в развитие. Исторически тарифы на тепло в Чите были очень низкими для юрлиц, а для населения еще вдвое ниже. Такая ситуация сформировала существенную проблему для развития. В настоящее время мы практически выровняли тарифы в Забайкальском крае и Бурятии, потому что структура затрат одинаковая. Но тарифы все равно невысокие — немногим выше 2 тыс. руб. за гигакалорию, что является сдерживающим фактором для расширения инвестиционной деятельности.

— Вам удалось добиться перевода Читы в ценовую зону теплоснабжения. Каких темпов роста тарифов ожидаете?

— Цена будет индексироваться на уровень инфляции плюс 3%. Надбавка в 3% служит источником инвестиционного развития. В конце текущего года начнем переход на поэтапное увеличение тарифа до экономически обоснованного уровня с учетом инвестиций. С властями Забайкальского края договорились, что эти средства будут направляться не только на модернизацию сетей и котельного оборудования, но и на снижение стоимости технологического присоединения (ТП) новых жилых и социальных объектов к тепловым сетям. По программе стоимость ТП для многоквартирных домов будет снижаться на 15%, что позволит сократить стоимость квадратного метра в Чите для населения. Детские школы и сады будут подключаться вовсе бесплатно.

— Есть ли необходимость в запуске ценовой зоны теплоснабжения в Бурятии?

— Безусловно. Мы ведем эту работу, готовим необходимые расчеты. В рамках расширения Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предусмотрено увеличение тепловой мощности. Неизбежно встанет вопрос модернизации тепловых сетей для выдачи такой большой нагрузки, которые сейчас находятся в собственности региона. По нашим оценкам, только переход в ценовую зону, запускающий механизм альтернативной котельной, позволит создать источник инвестиций для ремонтов и строительства новых сетей. Иначе мы создадим тепло, но не сможем выдать его потребителям из-за изношенности инфраструктуры. Надеемся, что найдем понимание в этом вопросе у региональных властей.

— У ТГК-14 три энергоблока Читинской ТЭЦ-1 на 200 МВт участвуют в программе модернизации старых ТЭС. Почему вы перенесли сроки ввода двух блоков?

— У нас было два проекта с реконструкцией котлов (№4 и №7). Предполагалось, что мы оба котла сделаем в течение 2025 года, но это невозможно осуществить с учетом зимнего периода. У нас всего 13 котлов на станции с высокой загрузкой. В этой связи мы попросили перенести модернизацию котла №7 на осень 2026 года, а модернизацию котла №4 с генератором так и оставили на конец 2025 года. Замена паровой турбины №5 перенесена по решению правительственной комиссии. Мы не выходили с такой инициативой. Насколько я понимаю, перенос обусловлен значительной загрузкой заводов-изготовителей. В результате запуск пятой турбины Читинской ТЭЦ-1 с декабря 2027 года перенесен на декабрь 2029 года. Но в целом сегодня мы понимаем, что для нас это достаточно удобно, эффективно, нет рисков для прохождения отопительного сезона. Будем все делать постепенно и более взвешенно.

— На какой стадии работа по проектам Читинской ТЭЦ-1?

— Мы законтрактовали два котла с «Сибэнергомашем». Причем пришлось заключить контракты заново на новых условиях. Мы уже заплатили авансы, часть оборудования изготавливается, поскольку надо в ближайшее время приступать непосредственно к монтажу. Генератор уже почти изготовлен предприятием «Элсиб», в июне будем его принимать. По паровой турбине контракт в стадии заключения. Получили новое предложение от «Силовых машин», рассматриваем возможность заключения контракта.

— Все генкомпании жалуются на рост стоимости проектов. Вы заметили удорожание оборудования?

— По контракту на котлы с «Сибэнергомашем БКЗ» увеличение цены около 17%. По турбине стоимость контракта также выросла. Мы ведем переговоры с «Силовыми машинами».

— На конкурсе по строительству новой генерации в Сибири вы выиграли с проектом строительства блока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 мощностью 65 МВт с CAPEX в 26 млрд руб. На какой стадии сейчас этот проект?

— Он находится в стадии подготовки к проектированию, ищем исполнителя. До конца текущего года проект должен быть выполнен. До конца мая 2025 года он должен пройти Главгосэкспертизу, после чего мы приступим к строительным работам. Придется строить ускоренными темпами, потому что с 1 января 2029 года мы уже обязаны начать поставку мощности на рынок. Времени на раскачку нет. В этом году надо определиться с поставщиком турбины, котлов и вспомогательного оборудования. Важный вопрос: кто будет осуществлять монтаж? Сегодня таких профессиональных организаций немного.

— В конкурсе участвовали только две компании — ТГК-14 и Эн+. Остальные жаловались на низкий предельный CAPEX (423 млн руб. за 1 МВт в ценах 2028 года). Почему вы пришли на таких условиях?

— Прежде чем пойти на конкурс, мы сделали расчеты цены проекта. Пока с учетом предварительных предложений на оборудование от заводов мы должны уложиться в наш предельный CAPEX. Проект предусматривает строительство блока на существующей площадке, что позволит сэкономить. В частности, существующая схема выдачи мощности на станции позволяет выдавать заявленный объем энергомощности. Кроме того, можно использовать уже существующий железнодорожный путь для доставки угля. Но я согласен, что представленный на конкурс CAPEX — достаточно минимальное значение, учитывая, что окупаемость этого проекта составит 20 лет.

— Минэнерго планирует провести дополнительный конкурс с предельным CAPEX на уровне 589 млн руб. за 1 МВт (в ценах 2028 года). Планируете участвовать?

— Да, мы заинтересованы. У нас есть подходящие для конкурса проекты. Я говорю о проекте третьей очереди Читинской ТЭЦ-1, который мы показывали вице-премьеру Александру Новаку. Но все зависит от условий конкурса. В первом отборе для таких небольших компаний, как ТГК-14, было создано достаточно существенное требование — банковская гарантия в 10% от стоимости проекта. Для нас вот это условие в конкурсе было сложным, но, как оказалось, преодолимым. Мы начали получать рейтинги, чтобы подтвердить возможность кредитоваться. В 2023 году получили рейтинг BBB+ от трех агентств (АКРА, «Эксперт РА» и НКР.— “Ъ”), что говорит о стабильности работы компании. В этом году два агентства сохранили эти рейтинги, а НКР даже увеличило рейтинг до A- со стабильным прогнозом. Таким образом, смогли получить банковскую гарантию для участия в проекте.

— Будете ли участвовать в следующих отборах по программе модернизации старых ТЭС?

— Да, планируем. Программа модернизации — второй механизм на энергорынке, который позволяет провести модернизацию оборудования. В первую очередь реновацию необходимо провести на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где существует необходимость замены части котлов для обеспечения дополнительной тепловой мощности. В то же время рассматриваем проекты, которые мы можем сделать и по Читинской ТЭЦ-1 с точки зрения модернизации котлов и генераторов. Электростанции ТГК-14 работают с повышенной нагрузкой, требуется постоянная готовность и надежность работы. Обновление оборудования в рамках программы модернизации позволяет эти задачи решать. В городах закрываются неэффективные котельные, подключаются потребители к централизованному теплоснабжению. Резерв тепловой мощности сокращается. В этой связи участие в программе модернизации ТЭЦ актуально.

— За счет чего выручка ТГК-14 по МСФО за 2023 год увеличилась на 18%, а прибыль — более чем вдвое?

— Первый фактор — присоединение новых потребителей. Второй фактор — рост объемов выработки электроэнергии на фоне высокого спроса. Плюс положительное влияние оказала работа с себестоимостью производства: оптимизация цены закупки угля, а также выход на прямых поставщиков запчастей и сервиса основного оборудования станций.

— Какие у вас прогнозы по финансовым показателям на текущий год?

— Мы ожидаем стабильный прирост выручки на уровне 10%. Показатели чистой прибыли должны сохраниться на достигнутом уровне, но все зависит от уровня тарифов и скорости подключения новых потребителей. В каждом регионе мы имеем более 40 крупных потребителей, которых должны подключить к теплосетям.

— В целом как вы оцениваете финансовое состояние компании?

— Для подтверждения оценок финансового состояния компании я бы ориентировался на оценки рейтинговых агентств, о которых я говорил ранее.

— Миноритарные акционеры ПАО ТГК-14 пытались оспорить ряд сделок по акциям. Чем закончился этот спор?

— Это была традиционная обычная сделка LBO (Leveraged Buy-Out.— “Ъ”). Условием любых сделок LBO является залог акций. Именно поэтому были заключены десятки договоров залогов и много поручительств. На приобретение акций ПАО ТГК-14 «ДУК» брала кредит в Промсвязьбанке. В апреле 2023 года все обязательства перед банком были погашены, но по каким-то определенным причинам акции долго не освобождали от залога. Такая ситуация была для нас проблемой, потому что для привлечения инвестиций акции обязательно должны быть свободны от залога. Весной прошлого года появились некие два миноритарных акционера, которые пытались оспорить ряд сделок поручительства. Причем они купили акции ПАО ТГК-14 уже после погашения кредитов, из-за чего мы подозреваем, что вся цепочка событий происходила в определенной последовательности, о чем мы доложили правоохранительным органам и органам надзора, а также Центральному банку и пошли в суды. За этот год и один месяц прошли все три судебные инстанции (первая инстанция, апелляция и кассация), в которых акции были освобождены от залога и суды отказали в исках миноритарным акционерам. Для нас завершение судебных разбирательств — важный шаг. Теперь компании готовы к реализации инвестиционных проектов по состоявшимся конкурсам.

Интервью взяла Зоя Полетаева