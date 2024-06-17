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Коммерсантъ FM
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Полотно Тициана выходит на торги

За сколько может быть продана картина «Отдых на пути в Египет»

В Лондоне на торги выставят картину Тициана, которая была в собственности Наполеона и Габсбургов. 2 июля раннюю работу художника «Отдых на пути в Египет» будет продавать аукционный дом Christie's. Начальная цена лота — от 15 млн до 25 млн фунтов стерлингов. Итальянский живописец написал картину в начале XVI века. Ее дважды похищали, причем один раз французскими войсками специально для Наполеона. В коллекции последнего владельца картина находилась с 1878 года.

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

И в первую очередь «Отдых на пути в Египет» интересен именно своей историей, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Это одна из немногих картин Тициана, которые остались в частной собственности, и, конечно, это вызывает аукционный ажиотаж. С другой стороны, сама по себе с художественной точки зрения картина не является абсолютным шедевром. Это достаточно ранний, как я понимаю, "смытый" Тициан, то есть зареставрированный, и все это идет в минус для картины.

Как Christie's выставляет на торги картину Тициана

Но огромный плюс — это ее совершенно шикарная история. Она прослеживается с XVII века. Картина переходила из рук в руки, и входила в основном в царские, княжеские, императорские коллекции. В середине 1990-х картину украли. Довольно долгое время о ней ничего не было известно, ее искали и обнаружили при помощи арт-детектива. Но получился целый сюжет для художественного фильма, ведь картина была подброшена в пластиковой сумке. И такая кинематографическая история опять же прибавляет эффекта для будущего покупателя, но ничего не дает с художественной точки зрения».

Помимо французского императора Наполеона Бонапарта картиной Тициана также владела австрийская герцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская. За сколько и кто может купить «Отдых на пути в Египет» в этот раз? Руководитель ARTinvestment.Ru Егор Молчанов считает, что лот вряд ли уйдет выше объявленной стоимости: «Оценка, которую сейчас дали картине, вполне может быть рыночной и реализуемой в рамках этого эстимейта. Но несмотря на то, что это большая ценность, ведь работы Тициана практически не попадаются на рынке, а особенно с таким провенансом, все же сложно вспомнить художников, кроме Леонардо да Винчи, которые продавались выше $50 млн.

В России впервые выставят на аукционе этюд Густава Климта

Недавно продавалось полотно Густава Климта, которое ушло всего за $35 млн. Поэтому, скорее всего, в рамках этой цены оно и уйдет. Будет какая-то небольшая торговля, но вряд ли мы увидим какие-то запредельные цифры больше $50-70-100 млн. В отличие, например, от русского рынка искусства, на западном рынке очень активными игроками являются музеи, поэтому вполне можно предположить, что какой-то музей, собрав средства своих меценатов, вступит за нее в борьбу. И очень часто такие знаковые редкие вещи как раз оказываются впоследствии в музейных коллекциях».

Как напоминает газета The Times, в 2002 году, когда полотно похищали в последний раз, картину удалось найти без рамы в полиэтиленовом пакете на автобусной остановке в Лондоне.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

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