Лот на пути в историю
Christie's выставляет на торги картину Тициана
Среди аукционных новостей текущего сезона одна точно может стать сюжетом для хорошего арт-детектива: 2 июля в Лондоне Christie's будет продавать картину раннего Тициана «Отдых на пути в Египет». Эстимейт заоблачный — от £15 млн до £25 млн. За эти (или еще большие) деньги аукционный дом предлагает стать владельцем полотна, которым владели Габсбурги и Наполеон, которое дважды воровали и дважды возвращали и которое сегодня происходит из поместья Лонглит, способного легко положить на лопатки само «Аббатство Даунтон». Комментирует Кира Долинина.
За небольшой картиной Тициана стоят большая история и образцово-показательный провенанс
Фото: Christie’s
В каталоге будущих торгов Christie's начинает разговор о картине Тициана с ее «безупречного происхождения» и возможности для нового владельца «стать частью замечательной истории этой картины». И действительно, это то, что не купишь ни за какие деньги: либо есть, либо нет. Эта родословная даже круче, чем генеалогическое древо некоторых именитых владельцев тициановского полотна — титул все-таки можно было получить за заслуги или даже приобрести. «Отдых на пути в Египет» датируется 1505–1510 годами, а местонахождение его точно известно с 1638-го, когда картина была куплена у наследников венецианского торговца специями (и владельца приличного собрания венецианской школы) Бартоломео делла Неве Джеймсом Гамильтоном, 3-м маркизом и 1-м герцогом Гамильтоном. Так она оказалась в Лондоне, но ненадолго: Гамильтон был роялистом и был казнен в 1649 году. Английская революция хоть и испугала европейских монархов, но многим была на руку. Например, роскошное собрание Гамильтона было приобретено австрийским эрцгерцогом Леопольдом-Вильгельмом, губернатором Испанских Нидерландов и одним из величайших коллекционеров в семействе Габсбургов. Тициан вместе с работами Гольбейна, Питера Брейгеля Старшего, ван Эйка и Рафаэля переместился в брюссельскую резиденцию эрцгерцога и стал частью гигантского собрания из более чем 1300 картин.
В 1656 году Леопольд-Вильгельм переехал в Вену и разместил свое собрание во дворце Штальбург. В 1776 году по приказу императрицы Марии-Терезии коллекция была перенесена в Бельведерский дворец, откуда была вывезена французскими войсками во время оккупации Вены в 1809 году. Она предназначалась для музея Наполеона и вернулась в Вену только в 1815-м. Где-то в 1840-х годах «Отдых на пути в Египет» возвращается в Великобританию: картину продали шотландскому землевладельцу, филологу-классику и выдающемуся коллекционеру Хью Манро. Именно его наследники выставят этого Тициана на торги Christie's в 1878 году. И уже тогда стоимость произведения была чрезвычайно высокой: она составила 350 гиней, больше, чем любая из других десяти картин, приписываемых Тициану на тех торгах, и почти в семь раз больше, чем сумма, уплаченная за шедевр Тинторетто «Венера, Марс и Вулкан».
На этом аукционе она была продана в собрание Джона Александра Тинна, четвертого маркиза Бата, у наследников которого и хранилась до сих пор. Однако жизнь ее в поместье Лонглит в Уилтшире не была спокойной. С одной стороны, она радовала глаз королевских особ и иных почетных гостей маркизов Бата и изредка выдавалась на самые престижные выставки. С другой, именно она стала жертвой одной из самых громких краж в Британии. 6 января 1995 года она была украдена из гостиной Лонглита и найдена только семь лет спустя арт-детективом Чарльзом Хиллом, который договорился о ее возвращении за £100 тыс. Фотография пластиковой сумки, в которой она была оставлена в центре Лондона, обошла все СМИ мира.
Сегодня, после почти 150 лет владения, семейную картину Тициана продает Кевлин Генри Ласло Тинн, 8-й маркиз Бата, 50-летний бизнесмен, спонсор либеральных демократов, который кроме своих собственных проектов ведет дела поместья Лонглит. Сафари-парк с «Королевством джунглей» и «Храмом обезьян», экспозиция в честь сериала «Доктор Кто», который снимался в усадьбе, лабиринт, парки… Спасибо британскому кинематографу — все мы отлично теперь знаем, что сохранять подобные поместья в семье чрезвычайно трудно. Если добавить к этому портрету не одобренную родителями женитьбу на дочери британской социалистки и нигерийского нефтяного магната и рождение ребенка от суррогатной матери, то понятно, что продажа маленького Тициана — новость еще и для светской хроники, которая полоскать имя маркиза Бата никогда не забывает.
С художественной точки зрения это, конечно, тоже событие. И не так существенно, за сколько она уйдет в итоге: это самая важная работа Тициана, которая пришла на аукционный рынок за несколько десятилетий, и один из очень немногих шедевров художника, оставшихся в частных собраниях. При этом вероятность того, что она в частных руках и останется, велика. Вещь известная, но для покупки музеем (причем покупки очень дорогой) неочевидная. Она маленькая, кабинетная (46,2 x 62,9 см), не датирована, вероятно, очень ранняя, при сравнении с полотнами аналогичного периода из Национальной галереи в Лондоне или Эрмитажа проигрывает в живописном качестве — может быть, столь тонкий красочный слой стал результатом какого-то стороннего вмешательства. Рядом с великими полотнами Тициана в стенах великих музеев она может и потеряться. А вот в любом, даже самом крупном, частном собрании будет звездой. В таких прогнозах специалисты Christie's никогда не ошибаются — иметь картину «от Габсбургов» кому ж не захочется.