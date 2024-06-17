Лот на пути в историю

Среди аукционных новостей текущего сезона одна точно может стать сюжетом для хорошего арт-детектива: 2 июля в Лондоне Christie's будет продавать картину раннего Тициана «Отдых на пути в Египет». Эстимейт заоблачный — от £15 млн до £25 млн. За эти (или еще большие) деньги аукционный дом предлагает стать владельцем полотна, которым владели Габсбурги и Наполеон, которое дважды воровали и дважды возвращали и которое сегодня происходит из поместья Лонглит, способного легко положить на лопатки само «Аббатство Даунтон». Комментирует Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За небольшой картиной Тициана стоят большая история и образцово-показательный провенанс

Фото: Christie’s За небольшой картиной Тициана стоят большая история и образцово-показательный провенанс

Фото: Christie’s

В каталоге будущих торгов Christie's начинает разговор о картине Тициана с ее «безупречного происхождения» и возможности для нового владельца «стать частью замечательной истории этой картины». И действительно, это то, что не купишь ни за какие деньги: либо есть, либо нет. Эта родословная даже круче, чем генеалогическое древо некоторых именитых владельцев тициановского полотна — титул все-таки можно было получить за заслуги или даже приобрести. «Отдых на пути в Египет» датируется 1505–1510 годами, а местонахождение его точно известно с 1638-го, когда картина была куплена у наследников венецианского торговца специями (и владельца приличного собрания венецианской школы) Бартоломео делла Неве Джеймсом Гамильтоном, 3-м маркизом и 1-м герцогом Гамильтоном. Так она оказалась в Лондоне, но ненадолго: Гамильтон был роялистом и был казнен в 1649 году. Английская революция хоть и испугала европейских монархов, но многим была на руку. Например, роскошное собрание Гамильтона было приобретено австрийским эрцгерцогом Леопольдом-Вильгельмом, губернатором Испанских Нидерландов и одним из величайших коллекционеров в семействе Габсбургов. Тициан вместе с работами Гольбейна, Питера Брейгеля Старшего, ван Эйка и Рафаэля переместился в брюссельскую резиденцию эрцгерцога и стал частью гигантского собрания из более чем 1300 картин.

В 1656 году Леопольд-Вильгельм переехал в Вену и разместил свое собрание во дворце Штальбург. В 1776 году по приказу императрицы Марии-Терезии коллекция была перенесена в Бельведерский дворец, откуда была вывезена французскими войсками во время оккупации Вены в 1809 году. Она предназначалась для музея Наполеона и вернулась в Вену только в 1815-м. Где-то в 1840-х годах «Отдых на пути в Египет» возвращается в Великобританию: картину продали шотландскому землевладельцу, филологу-классику и выдающемуся коллекционеру Хью Манро. Именно его наследники выставят этого Тициана на торги Christie's в 1878 году. И уже тогда стоимость произведения была чрезвычайно высокой: она составила 350 гиней, больше, чем любая из других десяти картин, приписываемых Тициану на тех торгах, и почти в семь раз больше, чем сумма, уплаченная за шедевр Тинторетто «Венера, Марс и Вулкан».

На этом аукционе она была продана в собрание Джона Александра Тинна, четвертого маркиза Бата, у наследников которого и хранилась до сих пор. Однако жизнь ее в поместье Лонглит в Уилтшире не была спокойной. С одной стороны, она радовала глаз королевских особ и иных почетных гостей маркизов Бата и изредка выдавалась на самые престижные выставки. С другой, именно она стала жертвой одной из самых громких краж в Британии. 6 января 1995 года она была украдена из гостиной Лонглита и найдена только семь лет спустя арт-детективом Чарльзом Хиллом, который договорился о ее возвращении за £100 тыс. Фотография пластиковой сумки, в которой она была оставлена в центре Лондона, обошла все СМИ мира.

Сегодня, после почти 150 лет владения, семейную картину Тициана продает Кевлин Генри Ласло Тинн, 8-й маркиз Бата, 50-летний бизнесмен, спонсор либеральных демократов, который кроме своих собственных проектов ведет дела поместья Лонглит. Сафари-парк с «Королевством джунглей» и «Храмом обезьян», экспозиция в честь сериала «Доктор Кто», который снимался в усадьбе, лабиринт, парки… Спасибо британскому кинематографу — все мы отлично теперь знаем, что сохранять подобные поместья в семье чрезвычайно трудно. Если добавить к этому портрету не одобренную родителями женитьбу на дочери британской социалистки и нигерийского нефтяного магната и рождение ребенка от суррогатной матери, то понятно, что продажа маленького Тициана — новость еще и для светской хроники, которая полоскать имя маркиза Бата никогда не забывает.

С художественной точки зрения это, конечно, тоже событие. И не так существенно, за сколько она уйдет в итоге: это самая важная работа Тициана, которая пришла на аукционный рынок за несколько десятилетий, и один из очень немногих шедевров художника, оставшихся в частных собраниях. При этом вероятность того, что она в частных руках и останется, велика. Вещь известная, но для покупки музеем (причем покупки очень дорогой) неочевидная. Она маленькая, кабинетная (46,2 x 62,9 см), не датирована, вероятно, очень ранняя, при сравнении с полотнами аналогичного периода из Национальной галереи в Лондоне или Эрмитажа проигрывает в живописном качестве — может быть, столь тонкий красочный слой стал результатом какого-то стороннего вмешательства. Рядом с великими полотнами Тициана в стенах великих музеев она может и потеряться. А вот в любом, даже самом крупном, частном собрании будет звездой. В таких прогнозах специалисты Christie's никогда не ошибаются — иметь картину «от Габсбургов» кому ж не захочется.