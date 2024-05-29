В России впервые выставят на аукционе этюд Густава Климта

В Московском аукционном доме 2 июня выставят на торги собрание живописи стоимостью 1 млрд руб. На аукционе в том числе представят этюд австрийского художника Густава Климта «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная» к программному полотну «Смерть и жизнь», говорится в сообщении аукционного дома, которое приводит РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густав Климт. «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная»

Фото: Московский аукционный дом Густав Климт. «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная»

Фото: Московский аукционный дом

В аукционном доме отметили, что выставление на торгах в России работ Густава Климта — прецедент. По оценке экспертов, минимальная цена этюда — 5 млн руб. Также на аукционе представят полотно Ивана Айвазовского «Доставка провианта на французский корабль из Искья-Порто», которая оценивается экспертами в 100 млн руб.

В апреле на аукционе венского Auktionshaus im Kinsky неоконченную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер», которая на протяжении почти столетия считалась утерянной, продали за €30 млн. В июне 2023 года на аукционе Sotheby's была продана еще одна из поздних картин художника — «Дама с веером». Ее продали за $108 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фройляйн и смерть».

Лусине Баласян