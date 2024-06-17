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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы одобрил увеличение дефицита бюджета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки к бюджету России на 2024–2026 годы. В их число входит увеличение дефицита федерального бюджета на 524,7 млрд руб., до 2,12 трлн руб.

Слева направо: первый заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов России Антон Силуанов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор

Слева направо: первый заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов России Антон Силуанов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Слева направо: первый заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов России Антон Силуанов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло законопроект в парламент 3 июня. В нем говорится о сокращении доходов бюджета в текущем году на 2,8 млрд руб., до 35 трлн руб. Общий объем расходов, согласно документу, увеличится на 522 млрд руб., до 37,18 трлн руб.

Нефтегазовые доходы, как указано в законопроекте, в 2024 году сократятся на 519 млрд руб., до 10,98 трлн руб. Ненефтегазовые доходы увеличатся на 516,2 млрд руб., до 24 трлн руб.

В мае Минфин оценил дефицит федерального бюджета в период с января по апрель в 1,48 трлн руб. Позже Федеральное казначейство опубликовало отчет, в котором говорится, что дефицит бюджета за тот же период составил 3,96 трлн руб.

Подробнее о поправках к бюджету — в тексте «Ъ» «Депутатам выдали пакет».

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