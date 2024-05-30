Дефицит бюджета РФ в январе—апреле достиг почти 4 трлн рублей

Федеральный бюджет России в январе—апреле 2024 года исполнен с дефицитом 3,963 трлн руб. (+23,1% год к году), говорится в отчете Федерального казначейства. Минфин 13 мая сообщал, что дефицит по итогам четырех месяцев составил 1,484 трлн руб.

В отчете Казначейства указано, что с января по март дефицит федерального бюджета составлял 295,3 млрд руб. Согласно закону о бюджете, дефицит в 2024 году предусмотрен в размере 1,595 трлн руб.

Доходы бюджета по итогам первых четырех месяцев 2024 года, по данным казначейства, составили 8,864 трлн руб. (+13,9% год к году). Минфин оценивал доходы за этот период в 11,684 трлн руб.

Ведомство объясняло причины роста расходов в январе—апреле «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». На рост доходов повлияли «плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера».

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2024 года и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, в текущем году дефицит должен составить 1,595 трлн руб., в 2025-м — 0,83 трлн руб., в 2026-м — 1,536 трлн руб.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Дефицит отходил ненадолго».

Петр Бузлаев