Суверенитет берет в долг

Жесткие денежно-кредитные условия привели к корректировке отраслевых приоритетов кредитования малого и среднего бизнеса. Научно-технические МСП смогли лишить строительные лидерства по объемам нового кредитования, что соответствует смене государственных приоритетов поддержки. Однако оба сектора демонстрируют высокий уровень риска из-за размера долгового бремени, недостаточной рентабельности и сравнительно высокой доли убыточных МСП, подсчитали в «СПАРК-Интерфакс». В целом же перспективы расширения кредитования МСП остаются высокими — потенциал есть у предприятий складского хозяйства, производителей готовых металлических изделий, машин и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В целом объем новых кредитов МСП вырос в 2023 году на 40%, до 16,2 трлн руб., а в первом квартале 2024 года оставался на треть выше показателя первого квартала и на четверть ниже, чем в четвертом квартале 2023 года. Высокая стоимость займов, однако, скорректировала отраслевые приоритеты, констатируют аналитики «СПАРК-Интерфакс». Если в 2023 году отмечался заметный рост удельного веса строительства и операций с недвижимостью (32% нового кредитования), то по итогам первого квартала 2024 года лидером кредитования стала профессиональная, научная и техническая деятельность: МСП этой сферы увеличили свою долю в общем объеме новых кредитов на 2,1 процентного пункта, до 19,7%. Это объясняется приоритетами господдержки: власти активно стимулируют инновации, концентрируя на этом секторе программы помощи.

Более детальный анализ сектора показывает, что основной поток новых кредитов был направлен на некрупные компании, занимающиеся инженерно-техническим проектированием, техническими испытаниями, исследованиями и анализом.

Суммарно на них пришлось более двух третей нового кредитования среди научно-технических предприятий.

Непосредственно строительный сектор МСП отступил на вторую позицию (16,7%). Впрочем, высокие темпы кредитования, вероятно, сохранятся на фоне программ промышленной ипотеки и финансирования государством крупных строек — эти проекты повлияют на строительные МСП, поскольку часто такие предприятия лишь маскируются под малый бизнес и являются проектными компаниями крупного либо получают субподряды.

Относительно высокий объем кредитного портфеля сохраняется за оптовой торговлей (доля в новых кредитах — 9,3%). Вклад остальных сфер деятельности МСП незначителен: складское хозяйство (1,3%), производство готовых металлических изделий (0,8%), производство машин и оборудования (0,4%). Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», именно эти три сегмента обладают высоким потенциалом расширения кредитования. Менее четверти МСП в этих сегментах отмечены индексом высокого риска, учитывающим уровни должной осмотрительности, финансового риска, платежной дисциплины, а также вероятности ликвидации или банкротства. Наибольшая же доля МСП с индексом «Высокий риск» приходится на те же научно-технический и строительный секторы — 42% и 35% соответственно. Риски связаны с высокой долей убыточных предприятий, значительным долговым бременем, трудностями в управлении дебиторской задолженностью.

Впрочем, пока качество кредитного портфеля МСП остается высоким: темпы роста просроченной задолженности по кредитам замедлились — с 8% в четвертом квартале 2023 года до 6% в первом квартале 2024-го, устойчиво снижалась доля просроченной задолженности (5% в начале 2024 года, 5,6% на начало 2023-го, 8,8% в 2022-м, 11% в 2021-м).

Диана Галиева