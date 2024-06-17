Отцовские буйства
Вышел на экраны «Папа» Тони Голдуина
В прокат вышла драмеди Тони Голдуина «Папа» («Ezra»), премьера которой состоялась в прошлом году на кинофестивале в Торонто. Несмотря на то что сценарист Тони Спиридакис положил в основу картины свой собственный родительский опыт воспитания ребенка-аутиста, история у него вышла на удивление фальшивой, считает Юлия Шагельман.
Присутствие Роберта Де Ниро во второплановой роли отца главного героя не спасает фильм от нелепиц и фальши
Фото: Closer Media
Редкий случай, когда российское прокатное название, пусть даже не самое запоминающееся, лучше отражает содержание фильма, чем исходное. Картина Тони Голдуина в оригинале называется «Эзра» — по имени десятилетнего мальчика-аутиста, которого играет юный дебютант Уильям Фитцджеральд с тем же диагнозом. Но главным ее героем действительно является его папа, стендап-комик Макс (Бобби Каннавале). Именно его родительские переживания, страхи и тревоги находятся в центре внимания, а линия его отношений с ребенком подкреплена еще одной отцовско-сыновней драмой, которая разыгрывается между Максом и его собственный папой, бывшим поваром, а теперь швейцаром Стэном (Роберт Де Ниро).
Макс часто рассказывает об Эзре со сцены, и тут зрителям придется сделать некоторое усилие, чтобы поверить, что он действительно хороший комик, а публика искренне смеется его шуткам. Дело вовсе не в сложной теме ментального (не)здоровья, а в том, что монологи, которые сочинил для Макса автор сценария, совершенно не смешные. Однако в фильме его профессиональные проблемы связаны не с качеством юмора, а со взрывным темпераментом, из-за которого он постоянно ввязывается в конфликты едва ли не с каждым встречным. И вот здесь недоверия у аудитории уже не возникнет — характер героя действительно скверный, а поступки он совершает в диапазоне от импульсивных до откровенно идиотских.
Макс скандалит с преподавателями из школы Эзры, настаивающими, что мальчика надо перевести на специальное обучение. Бросается в драку с психиатром, решившим прописать ему таблетки: ведь тот, конечно же, действует в интересах не маленького пациента, а большой фарминдустрии. Ругается с бывшей женой Дженной (Роуз Бирн), согласной с мнением учителей и врачей. Медикаменты и спецшколы — это для «психов», а сын Макса не псих, и он будет это доказывать, если надо, с кулаками.
С одной стороны, фрустрации героя понятны и вполне реалистичны: многим родителям особых детей действительно бывает трудно принять эту особость, это требует времени и работы над собой. Однако авторы «Папы» изначально и безусловно стоят на стороне своего героя, оправдывая все его действия любовью к сыну и не стесняясь прибегать к самым закостеневшим стереотипам относительно психического здоровья.
Чтобы «спасти» Эзру, Макс не придумывает ничего лучше, как похитить его среди ночи и увезти втайне от Дженны. Куда, зачем? Эту часть плана он как-то не продумал. Тут на помощь ему приходят режиссер и сценарист, достав, как кролика из шляпы, приглашение выступить на телешоу Джимми Киммела. У папы с сыном появляется цель, и они едут через всю страну в Лос-Анджелес, по пути переживая всяческие приключения и по-прежнему не сообщая не находящей себе места от беспокойства Дженне, где находятся.
По идее, в этом путешествии Макс, как положено герою роуд-муви, должен пережить внутреннюю трансформацию, получше узнать и понять своего ребенка и наконец повзрослеть. Иногда на это действительно появляется надежда, но фильм тут же снова скатывается в дешевую сентиментальность и дурацкие комедийные дивертисменты. Например, отправившийся на поиски сына и внука Стэн бегает за другом Макса (Рэйн Уилсон), чтобы отобрать у него якобы похищенную когда-то сковородку, и смотреть на великого актера Де Ниро в эти минуты просто стыдно. Сам же Макс, хотя и начинает вроде бы догадываться, что был в чем-то неправ, в финале получает полное отпущение грехов от своего отца, сына, бывшей жены и Джимми Киммела. Благие намерения, которыми руководствовались создатели фильма, сомнений не вызывают, но в итоге приводят они именно в то место, о котором говорится в крылатом выражении.