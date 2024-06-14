Чемодан. Вокзал. Полиция

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате принять законопроект, наделяющий полицейских полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения судов. Речь об административных статьях о перевозке наркотиков, употреблении их или алкоголя в запрещенных местах, а также пропаганде педофилии и нетрадиционных отношений. Авторы поправок объясняют идею стремлением к унификации механизмов депортации и выдворения, а также сокращением затрат на доставку нарушителей в суды. В правительстве РФ против передачи полномочий не возражают, а опрошенные “Ъ” юристы напоминают, что административное выдворение влечет пятилетний запрет на въезд в страну, и опасаются, что исключение судов из этого процесса может привести к злоупотреблениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ в Госдуму внесли шесть депутатов от разных фракций, включая первого зампреда фракции ЕР Дмитрия Вяткина, первого зампреда парламентского комитета по делам СНГ Константина Затулина и Сергея Леонова (ЛДПР). Суть поправок сводится к наделению сотрудников органов внутренних дел полномочиями самим принимать решения о выдворении иностранцев из РФ за некоторые административные правонарушения. В список депутаты предлагают включить, например, незаконный оборот, перевозку, потребление и пропаганду наркотиков (ст. 6.8, 6.16.1, 6.9 и 6.13 КоАП РФ), пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии (ст. 6.21 и 6.21 КоАП РФ), миссионерство с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ). Полицейским также предлагается дать полномочия выдворять иностранцев за употребление алкоголя во дворах, подъездах, парках и других общественных местах (ст. 20.20) и за нарушения правил поведения на стадионах (ст. 20.25 КоАП РФ). В некоторых случаях, например при пропаганде нетрадиционных отношений, в поправках есть оговорка, что полицейский может применять санкции лишь «при непосредственном обнаружении признаков правонарушений». Отметим, что во всех упомянутых статьях КоАП РФ упоминается выдворение из страны как наказание.

В пояснительной записке идея законопроекта объясняется стремлением к унификации механизмов депортации и выдворения, а также сокращением «временных и финансовых затрат» на доставку нарушителей в суды.

Так, депутаты подчеркивают, что в РФ есть «два дублирующих друг друга института удаления» иностранцев из РФ. В первом случае после составления полицейскими административных протоколов на иностранцев выдворение назначает суд, а само наказание исполняют приставы. Во втором случае речь идет о «сходной по категориям лиц» процедуре депортации, которую во внесудебном порядке проводят органы МВД, поясняется в записке. Авторы законопроекта также ссылаются на поручение президента РФ Владимира Путина от марта 2020 года о выработке «единого алгоритма действий по организации высылки» иностранцев из РФ.

Правительство РФ в своем официальном отзыве на поправки концептуально не возражает.

Но вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко дает понять, что авторы не учли, что только суд вправе принимать решение о замене административного выдворения на другие виды наказаний, предлагая учесть эту норму в законопроекте.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант называет депортацию более простой процедурой, которую органы МВД применяют во внесудебном порядке «в случае отказа лица выехать добровольно при наступлении определенного юридического факта», например, окончания законного срока его пребывания в стране. В то время как при выдворении из РФ за административное правонарушение последнее должно быть доказано и лишь тогда назначается наказание, «одним из которых может быть выдворение», рассуждает господин Клювгант. «Вполне логично, что полномочия устанавливать вину и назначать столь серьезное наказание закон предоставляет суду»,— говорит он. Адвокат коллегии «Минушкина и партнеры» Айшат Зангиева говорит, что сейчас дела по выдворениям рассматривают райсуды. Она ссылается на статистику судебного департамента при ВС РФ, по которой в 2023 году такой процедуре было подвергнуто 17,9 тыс. иностранцев в судах первой инстанции. Госпожа Зангиева обращает внимание, что при выдворении гражданам запрещают въезд в РФ в течение пяти лет, «что серьезно ограничивает их права».

«Предлагается унифицировать процедуру, но не путем усиления гарантий прав и свобод человека, а устранением из процедуры суда и полного превращения ее в административную, то есть полицейскую»,— рассуждает господин Клювгант. Госпожа Зангиева опасается, что передача полномочий сотрудникам МВД «может привести к злоупотреблению полномочиями»: «Достаточно часто на практике мы сталкиваемся с ситуацией, когда постановление органа миграции (находится в структуре МВД.— “Ъ”) отменяется судами РФ в связи с серьезными процессуальными нарушениями».

Александр Воронов