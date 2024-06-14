«Эдмонтону» выставили безнадежный счет

«Флорида Пантерс» подошла вплотную к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, поведя в финальной серии против «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 3:0. После двух домашних выигрышей «Флорида» одолела соперников на выезде — 4:3, а весомый вклад в ее успех внесли два российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский форвард «Флориды» Владимир Тарасенко забросил чрезвычайно важную вторую шайбу своей команды в ворота «Эдмонтона»

Фото: Reuters Российский форвард «Флориды» Владимир Тарасенко забросил чрезвычайно важную вторую шайбу своей команды в ворота «Эдмонтона»

Фото: Reuters

После этого матча те североамериканские медиаресурсы, что его освещали, конечно, напоминали о том, что такое в НХЛ счет 3:0 в серии play-off. Да фактически приговор. Во всей истории лиги было лишь четыре случая, когда команда, проигравшая первые три матча, в итоге все-таки брала верх над соперником. В финалах — вообще один-единственный, и тот древний: в 1942 году «Торонто Мейпл Лифс» умудрился выкрутиться в противостоянии с «Детройт Ред Уингс». А с этой справочкой, естественно, соседствовали слова хоккеистов «Эдмонтона», обещавших, что, несмотря ни на что, будут драться. Звучали они слишком дежурно, учитывая, что совершенно не похоже на то, будто бы канадская команда способна повторить подвиг «Торонто» 80-летней давности. Весь ход серии наталкивает на эту мысль.

Поражение «Эдмонтона» в матче, финал открывшем, действительно можно было списать на невезение и волшебную игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Но вот уже в следующей встрече ее преимущество было абсолютно очевидным. А в третьей нервы тем, кто переживает за «Флориду», подпортил лишь заключительный период. В нем «Эдмонтон», уступавший 1:4, забил два гола. Более того, вполне мог добиться овертайма, когда чудесный пас Коннора Макдэвида, лидера хозяев, добрался сквозь чужие ноги и клюшки до расположившегося прямо напротив ворот, возле линии вратарской, Райана Маклауда. Шанс был идеальным, но «Флориду» спас Бобровский.

Так вот, если вынести за скобки этот довольно непродолжительный отрезок, картина принципиально не отличалась от той, что была в предыдущем матче, притом что обстоятельства вроде бы намекали на то, что гостям может быть трудно. Обстоятельства — это и существенная задержка рейса, которым «Флорида» летела в Канаду, лишившая игроков полноценного отдыха после путешествия, и повреждение капитана Александра Баркова. После того как он попал под жесткий силовой прием Леона Драйзайтля во втором матче, имелись серьезные сомнения насчет того, что лучший в play-off форвард «Флориды» в ближайшие дни сможет играть. Однако на лед он вышел.

Но все эти нюансы «Эдмонтону» не помогли. Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт говорил про себя и своих партнеров как про «псов, рвущих задницы». Однако эту характеристику необходимо дополнить и другими наблюдениями. «Флорида» снова играла очень грамотно и прагматично. Формально «Эдмонтон» перебросал ее, но львиная доля из этих трех с половиной десятков бросков была произведена из таких положений, что Бобровскому для того, чтобы с ними справиться, не пришлось прикладывать заметных усилий. В основном он занимался рутинной работой. Все самые опасные игроки «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Эван Бушар — были стреножены, а страшный Коннор Макдэвид разгулялся только на излете матча, так и не сумев ничего исправить.

И главное, «Флорида» опять очень цепко хваталась за все подаренные ей оппонентами возможности. А «Эдмонтон» от пагубной привычки то и дело ошибаться, как выяснилось, не избавился.

Из потери Эвана Бушара, спровоцированной неутомимым коршуном Александром Барковым, родился первый гол «Флориды» — Сэма Райнхарта. Из нерасчетливости и неуклюжести голкипера Стюарта Скиннера, неудачно выехавшего поохотиться за шайбой за воротами,— второй, забитый россиянином Владимиром Тарасенко. Гол чрезвычайно важный. Дело в том, что за несколько минут до него «Эдмонтон» равновесие восстановил и какое-то время выглядел окрыленным удачей. Наконец, третий гол «Флориды» — тоже прямое следствие грубого, особенно по меркам финальных серий, ляпа защитника Дарнелла Нерса, которым воспользовался потом изобретавший грубоватые, но всем нравившиеся метафоры Сэм Беннетт.

В этом провальном для «Эдмонтона» втором периоде успел отличиться еще и Барков. А всплеск канадского клуба в заключительной двадцатиминутке едва ли добавил его поклонникам оптимизма. На ровню «Флориде», которая может стать обладателем Кубка Стэнли уже в субботу, после четвертого матча, он явно не тянет.

Алексей Доспехов