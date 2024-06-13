Куда уж больше?

Идеологическое многообразие в России может существовать и развиваться только на базе патриотизма, который лежит в основе национальной идентичности и является «несущей конструкцией» для любой модели общественного развития. Об этом заявили участники круглого стола «Патриотизм как национальная идея», организованного Экспертным институтом социальных исследований (один из основных аналитических центров внутриполитического блока Кремля). Как будто подражая американскому мыслителю Фрэнсису Фукуяме, провозгласившему в свое время «Конец истории», российский философ Александр Дугин на мероприятии объявил о том, что дальнейший рост патриотизма невозможен: общество и так уже предельно мобилизовано, пришло время развивать идеологию вглубь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Философ, директор Высшей политической школы им. Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Философ, директор Высшей политической школы им. Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ВЦИОМа, патриотами своей страны в марте этого года назвали себя 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62%, и это абсолютный максимум за весь период наблюдений. Достаточно высокий уровень самоидентификации себя как патриота (на уровне 82% респондентов) обозначился еще в 2016 году, но с тех пор он значительно вырос, отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В свою очередь, число тех, кто не считает себя патриотами, сократилось с 18 до 3%. И тут очень важно учитывать понятие социальной нормы, уточнил социолог: если те, кто не ощущают себя патриотами, положительно отвечают на этот вопрос, значит, они очень четко улавливают текущую актуальную социальную норму.

«То есть, по их мнению, правильно сегодня являться патриотом»,— объяснил экстремальный градус патриотизма господин Федоров. Впрочем, косвенным подтверждением искренности сограждан могут служить ответы на другие вопросы, дал понять он.

Например, существенные изменения претерпели эмиграционные настроения россиян.

Так, в марте 2024 года по сравнению с 2011 годом число выбирающих место жительства по принципу «где лучше», сократилось с 51% опрошенных до 30%, а количество респондентов, исповедующих принцип «где родился, там и пригодился», напротив, выросло с 42% до 64%, радикально ситуация поменялась в 2022 году, отметил Валерий Федоров. По его данным, число желающих уехать за границу на ПМЖ за то же время сократилось с 13% до 5%.

Статистика «показательна, релевантна и реалистична»,— заявил недавно назначенный директор Высшей политической школы им. Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин. Однако она отражает не столько настроения, сколько изменения в установках власти, которые «считывает» общество, отметил он. По мнению философа, дальше «градус патриотизма» повышать уже некуда: он уже и так на пике, не быть патриотом сегодня фактически означает расписаться в предательстве. «Мы видим максимально мобилизованное общество, готовое принять идеологию патриотизма»,— говорил господин Дугин. А вот в рамках этой идеологии, по его мнению, возможны разные вариации с точки зрения содержания: от эмоционального и стихийного следует двигаться в сторону научного, системного патриотизма. Например, появился указ о традиционных ценностях — они были описаны и стали конкретными, теперь предстоит имплементировать их в различные сферы жизни.

«Наступает эпоха глубинного патриотизма»,— провозгласил господин Дугин.

Впрочем, следовало из обсуждения, концепцию научного и системного патриотизма восприняли еще не все. «Патриотизм в первую очередь чувство, человек с ним не рождается, он его воспитывает, живя среди людей»,— объяснял собравшимся директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В свою очередь, кинорежиссер и продюсер Игорь Угольников выразил уверенность, что истинный патриотизм основан на культурном коде и традициях, которые формируются в первую очередь в семье. «Мы должны сейчас понимать, какой должна быть победа нашего мировоззрения,— рассуждал он.— Чтобы дети и внуки не задавали глупых вопросов, а понимали, зачем мы это делаем».

Пока патриотизм — это что-то такое, что ближе к эмоциональному состоянию человека, это скорее мироощущение, чем мировоззрение, констатировал политолог Александр Рудаков. В то же время, отметил эксперт, патриотическая идея лежит в основе современной российской идентичности и выступает «несущей конструкцией» для всего идеологического многообразия, закрепленного в Конституции, именно на этой основе обществу предлагаются различные модели развития. Те политические силы, которые этот факт игнорировали, провалились и более не являются активными субъектами политического процесса. Но сейчас мы находимся в стадии концептуализации идеи патриотизма, предупредил эксперт. По его мнению, будет идти полемика и будет много разных вариантов, после чего мы попадем в новую точку бифуркации, где возможны различные пути и различные решения, в том числе и относительно границ идеологического многообразия. Но это процесс достаточно долгий, и придем мы в эту точку не скоро, предупредил он.

Анастасия Корня