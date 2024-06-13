Портрет российского патриота
Инфографика
Большинство россиян, опрошенных ФОМ, назвали себя патриотами (86%). Каждый второй считает, что за последние годы патриотов в стране стало больше (52%). Практически столько же согласились, что люди становятся патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания (53%), а не по каким-либо иным причинам. При этом лишь один из трех респондентов считает, что каждый гражданин должен быть патриотом (32%), остальные отметили, что это личное дело каждого (64%).
Подавляющее большинство участников опроса считают, что человек скорее не может быть патриотом, если не испытывает чувства гордости за свою страну, уклоняется от службы армии, не любит родную природу и не знает историю. В то же время 50% отметили, что патриот может не знать слов гимна своей страны и предпочитать иностранную литературу и искусство.