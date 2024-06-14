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Коммерсантъ FM
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Площадь лесных пожаров в России превысила средние значения за пять лет

С начала года в России зафиксировано 3,6 тыс. пожаров, огнем было пройдено 1,2 млн га лесов. Это превышает средние значение за пять лет, однако это меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводит пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, прошедшего в четверг в Хабаровском крае. Господин Патрушев отметил, что весьма напряженная обстановка с лесными пожарами наблюдается в ДФО. Наибольшее проблемы в весенний период фиксировались в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). По его словам, на данный момент удалось стабилизировать ситуацию с пожарами в Забайкалье и Бурятии, в Якутии же сложная обстановка сохраняется.

Напомним, летом 2022 года президент поручил кардинально сократить площадь лесных пожаров, при этом для каждого региона был установлен максимально допустимый показатель горимости в лесах. В 2024 году для Дальнего Востока это не более 3,9 млн га, четыре региона округа уже превысили показатели.

Принимавший участие в совещание глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что ЕАО и Забайкалье «полностью провалили работу и не справились с прохождением весеннего лесопожарного сезона». Помимо них допустимые показатели превысили в Бурятии и в Хабаровском крае.

Отметим, с 2024 года в России действует новая схема тушения ландшафтных пожаров (“Ъ” писал об этом 27 декабря 2023 года): принята так называемая светофорная схема с разными уровнями реагирования в зависимости от сложности и продолжительности возгораний. Мера, по задумке авторов, должна «обеспечить вовлечение руководства для принятия своевременных управленческих решений».

Полина Ячменникова

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