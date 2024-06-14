Шиномонтажники-высотники

Реализация отложенного спроса и продолжавшийся до апреля сезон смены резины разгоняют рынок легковых шин. По итогам января—апреля продажи в штуках выросли на 11%, а в деньгах — на 26%, до 41,4 млрд руб. Темпы импорта легковых шин опережают темпы производства за счет бюджетных брендов из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Продажи легковых шин за январь—апрель выросли на 11% в штуках и на 26% в деньгах, до 41,4 млрд руб., подсчитали в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Абсолютный показатель продаж в штуках в ЦРПТ не раскрывают.

По данным оператора, на летние шины за четыре месяца было потрачено 29,7 млрд руб., на зимнюю шипованную резину — 6,5 млрд руб., на «липучки» — 4 млрд руб., на всесезонные шины — 1,7 млрд руб.

«Сезон переобувки в апреле еще продолжался»,— напоминает руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. По ее словам, за апрель в штуках продажи выросли на 64% по сравнению с мартом. Положительная динамика за четыре месяца, считает госпожа Михайлова, в первую очередь связана с реализацией отложенного спроса.

Объем предложения шин также растет. По данным ЦРПТ, в январе—апреле предложение всех типов шин выросло на 22,5%, до 27,7 млн штук, только легковых — на 32,2%, до 21,2 млн штук. В оборот за этот период поступило на 21,7% больше шин локального производства, чем годом ранее,— 14,9 млн штук. Импорт увеличился на 23,5%, до 12,7 млн штук. Выпуск только легковых шин вырос на 29,6%, до 11,7 млн штук, импорт в этом сегменте увеличился на 35,5%, до 9,6 млн штук. На летние шины пришлось почти 8 млн штук в производстве за четыре месяца и 8,5 млн штук в импорте.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов отмечает, что импортируются сейчас, вероятнее всего, бюджетные китайские шины, что связано как с активными продажами автомобильных брендов из Китая, так и со спросом на вторичном сегменте авторынка. Российские автозаводы, использующие китайские платформы, могут постепенно начать переходить на локально выпущенные шины для первичной комплектации, добавляет он. «Пока, возможно, это было не первостепенной задачей,— говорит господин Беспалов.— Кроме того, происходил процесс перестройки и на шинном рынке, когда шинные заводы меняли собственников и линейки».

По данным ЦРПТ, основная доля продаж легковых шин сосредоточена в ценовом сегменте «ниже среднего» — 46,2%.

Средняя цена легковых шин в январе—апреле выросла на 12,2% год к году, почти до 6,3 тыс. руб. В апреле средняя стоимость шин была 6,1 тыс. руб., что на 12,6% больше, чем годом ранее, но на 3,5% ниже, чем в марте.

Выпуск зимней резины в апреле, начале сезона смены шин с зимних на летние, начал подрастать. Всего за четыре месяца было произведено 2 млн штук легковых шипованных шин, из которых 927 тыс. штук пришлось на апрель. Традиционно выпуск сезонной резины стартует ранее, чем приходит время ее смены, для наполнения складов. В Ikon Tyres говорят, что зимние шины на заводе выпускаются практически круглый год. «Компания начинала наполнение дистрибуции с января—февраля в связи с большим объемом товара и его номенклатуры»,— отмечают там. В «Кордианте» также говорят, что уже производят зимние шины и активно отгружают те на склады дистрибуторов.

В «Технологиях доверия» («ТеДо», ранее PwC) ранее прогнозировали сокращение продаж шин всех категорий в РФ в этом году на 9,8%, до 53,5 млн штук, а легковых шин — на 8,9%, до 42,1 млн штук, в связи со снижением эффекта отложенного спроса. Хотя участники рынка ждут роста продаж (см. “Ъ” от 30 мая).

Итоги сезона смены резины в шинных компаниях подводить не спешат. В «Кордианте» отмечают, что для оценки результатов нужно видеть итоги мая и июня. «Однако уже сейчас можно с умеренным оптимизмом ожидать результатов в рознице на уровне "эталонного" 2021 года»,— говорят в компании. Как указывает представитель «Кордианта», из-за перестройки рынка потребитель был крайне осторожен, а иногда и «просто растерян», а когда обновленная полка сформирована, автовладельцы постепенно реализуют спрос. В Ikon Tyres сказали, что смогут оценить итоги сезона ближе к концу лета.

Ольга Никитина