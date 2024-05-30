Автовладельцам тянут резину

Несмотря продолжающееся восстановление продаж автомобилей, спрос на шины в этом году может сократиться почти на 10%, прогнозируют «Технологии доверия». Как считают консультанты, фактор отложенного спроса, который был драйвером рынка в прошлом году, уже во многом реализовался. Хотя участники рынка ждут роста продаж из-за продолжения адаптации покупателей к новому ассортименту, а также увеличения пробегов автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2024 году продажи шин в России сократятся на 9,8%, до 53,5 млн штук, следует из прогноза «Технологий доверия» («ТеДо», ранее PwC). Консультанты ожидают сокращения всех сегментов рынка. Так, по прогнозам «ТеДо», продажи легковых шин в этом году должны сократиться на 8,9%, до 42,1 млн штук, легкогрузовых — на 7,4%, до 5 млн, грузовых с цельнометаллическим кордом — на 13,8%, до 5 млн, комбинированных грузовых — на 31,6%, до 1,3 млн штук.

Как поясняет директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина, в 2023 году шинный рынок вырос из-за наличия отложенного спроса, который не реализовался в 2022 году, а сейчас эффект от него значительно ниже. В дальнейшем, прогнозируют в компании, рынок шин будет прирастать в среднем на 1,8% ежегодно. «Восстановление продаж новых автомобилей, господдержка производителей, доступность импорта и отсутствие резкого роста цен на рынке позволят нарастить объемы продаж по большинству групп шин в РФ»,— считают в «ТеДо».

Прогноз по авторынку «ТеДо» предполагает, что в 2024 году будет продано 1,3 млн машин в базовом сценарии и 1,45 млн — в оптимистичном.

До уровня докризисного 2021 года, когда было продано более 1,5 млн автомобилей, рынок восстановится в 2027 году в базовом сценарии и в 2025 году — в оптимистичном, прогнозируют в «ТеДо». «Автостат» ожидает, что продажи легковых автомобилей в этом году вырастут на 42%, до 1,5 млн машин в базовом сценарии, в оптимистичном — на 65%, до 1,75 млн штук. По данным агентства, в январе—апреле было продано 467,7 тыс. новых автомобилей, что на 89,4% больше, чем годом ранее. Ожидания «ТеДо» по автопродажам традиционно осторожны. Годом ранее консультанты прогнозировали, что рынок в 2023 году даже в оптимистичном сценарии достигнет лишь 800 тыс. машин (см. “Ъ” от 30 марта 2023 года). В результате в России было продано 1,06 млн автомобилей.

В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») не прогнозируют сокращения рынка шин, а скорее допускают «рост в пределах 10%». «Это связано как с заменой шин в связи с естественным износом, так и с восстановлением продаж автомобилей в стране»,— добавляют в операторе. В первом квартале, добавили в ЦРПТ, не называя абсолютных цифр, продажи шин в штуках выросли на 8%.

Участники шинного рынка также настроены оптимистично. В «Кордианте» говорят, что продажи новых автомобилей уверенно восстанавливаются и могут достичь «долгожданного» уровня 2021 года, что поддержит шинный рынок. Там добавили, что «заметного снижения эффекта» отложенного спроса не наблюдают. «Реализация отложенного спроса растянута во времени из-за адаптации потребителя к новой структуре предложения, динамики доходов населения, потребительских настроений»,— указывают в компании. Снижение спроса, отмечают в «Кордианте», может наблюдаться в оптовом канале из-за «перенасыщения рынка» импортными шинами под китайскими брендами.

Вадим Володин, гендиректор «Кордианта», о продажах шин, в интервью “Ъ” в апреле 2024 года: «В части премиального сегмента спад пока остается».

В Pirelli отмечают, что компания в большей степени фокусируется на продажах в премиальном сегменте шин, который наименее подвержен колебаниям спроса. Там ожидают роста продаж автомобилей на 39% год к году и не видят заметного влияния отложенного спроса на шины, фиксируя положительную динамику.

По оценкам Ikon Tyres, в 2024 году потребление шин «немного подрастет». Прогноз базируется на ожиданиях устойчивого роста общего размера автопарка, который предполагается и до 2030 года. Также, отмечают в компании, рост потребления шин связан в том числе с увеличением среднегодовых пробегов автомобилей за счет развития внутреннего автомобильного туризма, а также спроса на шины для первичной комплектации.

Сергей Удалов из «Автостата» подчеркивает, что прямой корреляции продаж новых автомобилей с реализацией шин в один и тот же год нет, поскольку машины уже комплектуются летней резиной. Время смены резины, напоминает он, наступает через три-пять лет, то есть сейчас шины приобретаются для машин, купленных в 2018–2021 годах. «Продажи в эти годы были достаточно хорошими, и можно ожидать, что рынок шин как минимум останется на уровне прошлого года или подрастет»,— считает господин Удалов. Кроме того, добавляет эксперт, замена шин постепенно продолжается для всего парка.

Ольга Никитина