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ОДКБ: задачи, история и государства-участники

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Подробнее об устройстве и истории организации — в справке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Краткая история и задачи ОДКБ

15 мая 1992 года Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ), который впоследствии трансформировался в организацию. Устав ОДКБ был утвержден 7 октября 2002 года.

Страны, состоящие в ОДКБ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Страны, вышедшие из организации: Азербайджан (вышел в 1999 году), Грузия (вышла в 1999 году), Узбекистан (вышел в 1999 году, затем состоял в ОДКБ с 2006 по 2012 год).

ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из глав стран-участниц.

Суть договора

Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

В соответствии со ст. 3 Устава ОДКБ целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Дополнительная деятельность ОДКБ — борьба с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и торговлей людьми, криминальной и деструктивной деятельностью в информационном пространстве. Также помощь в чрезвычайных ситуациях — например, создание гуманитарных центров.

Как использовался ОДКБ

14 июня 2010 года президент Киргизии Роза Отумбаева обратилась в ОДКБ из-за обострения внутриполитической ситуации. Устав ОДКБ допускает оказание помощи странам-участницам организации лишь в случае внешней агрессии. Таким образом, для отправки миротворческого контингента ОДКБ в Киргизию необходимо было внести изменения в устав организации, а это могло занять слишком много времени. При этом Киргизии была оказана помощь в организации поисков зачинщиков беспорядков, координации сотрудничества по пресечению деятельности террористических групп.

13 мая 2021 года и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился за помощью к ОДКБ. Как заявили в Ереване, утром 12 мая под предлогом «уточнения границ» на армянскую территорию зашла группа азербайджанских военных. Двухдневные переговоры между армянскими и азербайджанскими военными с участием российской стороны не увенчались успехом. 3 июля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обострение ситуации является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения Договора о коллективной безопасности.

7 июля 2021 года Хасан Султонов, постпред Таджикистана в ОДКБ, заявил, что его страна рассчитывает на помощь в защите границы с Афганистаном. По его словам, с 21 июня в районе границы шли бои правительственной армии Афганистана с боевиками движения «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена). В сентябре того же года страны ОДКБ приняли решение о подготовке программы по укреплению таджикско-афганской границы.

5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой о помощи республике, где 2 января начались массовые беспорядки. Изначально демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ. Протесты не прекратились после их требований, правительство ушло в отставку. Токаев назвал происходящее в стране «актом внешней агрессии».

6−8 января в Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ «с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». Россия направила около 80 боевых самолетов и 3000 военнослужащих, Белоруссия — 500 военнослужащих, Армения — 100 военнослужащих, Киргизия — 150 военнослужащих, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей, Таджикистан — 200 военнослужащих.

Через несколько дней беспорядки прекратились, 13 января миротворцы ОДКБ были выведены из Казахстана.

Виолетта Сахацкая

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