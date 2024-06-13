Молдавия берет выборы под охрану

Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Генштаба страны Игоря Горгана. Его подозревают в передаче России данных, касающихся национальной обороны. Параллельно молдавские власти, в том числе с помощью международных партнеров, пытаются нейтрализовать политиков, сотрудничающих с Москвой. США, Канада и Великобритания 13 июня объявили, что, по их данным, Россия намерена повлиять на президентские выборы, которые состоятся в Молдавии осенью. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, критикующей евроинтеграцию и выступающей за разворот Молдавии от ЕС к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Гагаузии Евгения Гуцул утверждает, что «бояться судов, санкций, угроз» со стороны Запада и центральных властей Молдавии не имеет никакого смысла

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава Гагаузии Евгения Гуцул утверждает, что «бояться судов, санкций, угроз» со стороны Запада и центральных властей Молдавии не имеет никакого смысла

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экс-глава молдавского Генштаба Игорь Горган теперь фигурант уголовного дела. Об этом 13 июня рассказали в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Пресс-служба ведомства сообщила, что дело открыто в связи с «предполагаемыми подрывными действиями, выразившимися в передаче иностранному государству и его представителям данных, касающихся системы национальной обороны».

Чуть больше недели назад — 5 июня — Игорь Горган стал героем публикаций сразу в нескольких СМИ. В материалах утверждалось, что бывший высокопоставленный военный, с 2019 по 2021 год возглавлявший Генштаб страны, сотрудничает с российской военной разведкой. В качестве доказательства приводились фрагменты переписок господина Горгана в Telegram, в том числе с людьми, названными сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил России.

Генерал Горган якобы информировал их о политической ситуации в республике, а также сообщал о визитах в страну украинских военных.

Молдавская Служба информации и безопасности после резонансной публикации объявила, что ей было известно о деятельности Игоря Горгана, но не уточнила деталей и не сообщила о том, принимались ли ею какие-либо контрмеры в отношении генерала. Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, лишила Игоря Горгана госнаград, полученных в 2006 и 2015 годах,— медали «За военные заслуги» и ордена «Верность Родине» III степени.

И вот теперь генералом занялась прокуратура, которая планирует расследовать его деятельность и установить, кто еще был вовлечен в нее и что за информация была передана Игорем Горганом российским представителям. Сам фигурант дела при этом пока остается на свободе.

Власти Молдавии, отметим, не раз выступали с заявлениями о том, что Россия ведет «гибридную войну» против республики. В прошлом году госпожа Санду заявляла, что ныне расформированная ЧВК «Вагнер» планировала устроить в стране госпереворот, чтобы отстранить от власти правящую команду. В российском МИДе эти заявления называли «необоснованными и бездоказательными».

Проводниками политики Москвы молдавские власти считают политиков и партии, связанные с беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором.

Господин Шор в 2023 году был заочно приговорен молдавским судом к 15 годам тюрьмы за участие в незаконных финансовых махинациях. В 2019 году бизнесмен бежал из Молдавии в Израиль. Сейчас Илан Шор живет в Москве, откуда руководит сетью политических партий. Четыре из них недавно создали блок «Победа». Первый съезд блока прошел в апреле в российской столице. Второй состоялся там же 10 июня. В нем принимала участие и глава молдавского региона Гагаузия Евгения Гуцул. На руководящий пост она была избрана в 2023 году при активной, в том числе финансовой, поддержке Илана Шора.

Госпожа Гуцул часто бывает в России. В марте в Сочи она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, а в этом месяце участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Евгения Гуцул постоянно и резко критикует Запад и европейский курс молдавских властей, выступая за евразийскую интеграцию Молдавии и дружбу с Россией.

Недавно она обвинила руководство Молдавии в планах фальсифицировать результаты президентских выборов и референдума о евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. «Мы получаем сигналы со всей страны и из-за рубежа, как режим Санду и его друзья в Европе и США готовятся обеспечить и массовую явку, и фальсификацию. На участках с маленькой явкой они сами хотят пропечатать бюллетени и вбросить их в урны»,— писала глава Гагаузии в своем Telegram-канале.

Молдавские власти — от президента и премьера до министров — называют госпожу Гуцул частью «преступной группировки Илана Шора».

Ей предъявлены обвинения в незаконном финансировании партийных структур господина Шора. Судебное разбирательство по этому делу еще идет.

Тем временем Вашингтон 12 июня объявил о санкциях в отношении Евгении Гуцул. Как пояснило посольство США в Молдавии, санкции введены в связи с тем, что глава Гагаузии является «активным пособником беглого, осужденного олигарха Илана Шора». «Санкции включают блокирование любой собственности в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, запрет на трансакции, совершаемые с лицами из США или в пределах или транзитом через Соединенные Штаты, запрет на предоставление или получение средств, товаров или услуг и лишение госпожи Гуцул права на въезд в Соединенные Штаты»,— отмечается в пресс-релизе посольства.

Евгения Гуцул так прокомментировала эти санкции: «Бояться судов, санкций, угроз — бессмысленно. Перед большой целью — улучшение жизни для моего народа и страны — мы с нашей командой не остановимся. Полосу препятствий, которую устраивает Майя Санду и ее кураторы, мы преодолевали и преодолеем».

Между тем 13 июня американский Госдепартамент опубликовал трехстороннее заявление США, Канады и Великобритании. В нем говорилось, что три страны «разделяют озабоченность президента Санду по поводу использования Кремлем преступных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы».

«Российские субъекты осуществляют заговор с целью повлиять на результаты президентских выборов в Молдове осенью 2024 года. Они намерены спровоцировать протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит»,— отмечалось в совместном заявлении.

По состоянию на вечер четверга комментариев представителей руководства РФ на эту тему еще не было.

В тексте трехстороннего заявления также указывалось, что США, Канада и Британия помогают и будут помогать молдавским властям «сорвать планы Кремля»: «Мы продолжим тесно сотрудничать с правительством Молдовы в этом направлении». Одна из мер — санкции, которые три страны обещали и дальше вводить «против тех физических и юридических лиц, которые пытаются дестабилизировать демократические институты Молдовы».

Политический комментатор, бывший постпред Молдавии при ООН Алексей Тулбуре считает санкции действенным инструментом. «Думаю, что это все же серьезное развитие ситуации. Человек из зоны частной жизни, от второстепенных поручений внутри организации (имеются в виду структуры Илана Шора.— “Ъ”) дорос до международных санкций против себя,— сказал господин Тулбуре “Ъ”, имея в виду Евгению Гуцул.— Она почувствует эти санкции в той или иной мере. Это может иметь серьезные последствия».

Глава неправительственной организации WatchDog Валерий Паша считает так же. «Санкции носят политический характер, это послание другим: не занимайтесь такими вещами, безнаказанности не будет»,— отметил собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев