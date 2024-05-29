Молдавия подпала под американское вливание

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил 29 мая Молдавию. В ходе встречи с президентом страны Майей Санду он пообещал выделить $50 млн на борьбу с дезинформацией — со стороны России. Еще $85 млн республика получит от США для укрепления энергобезопасности. Визит главы Госдепа призван продемонстрировать политическую поддержку нынешних властей и лично госпожи Санду перед президентскими выборами в Молдавии, намеченными на октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Кишинев в преддверии президентских выборов в Молдавии стал четким сигналом о поддержке Вашингтоном действующей власти и лично президента страны Майи Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Кишинев в преддверии президентских выборов в Молдавии стал четким сигналом о поддержке Вашингтоном действующей власти и лично президента страны Майи Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В день визита Энтони Блинкена в Молдавию над страной ничего не летало: закрыли небо. А в Кишиневе — частично и не ездило. Дороги перекрыли для проезда кортежа дипломата. Оппозиция тоже попыталась поучаствовать в перекрытии трасс. Оппоненты Майи Санду вывели на пикет на въезде в Кишинев немногочисленную группу сторонников с лозунгами: «Блинкен — езжай домой: мы не хотим войны». Они попытались было блокировать дорогу, ведущую в город из аэропорта, но полиция оказалась проворнее и опытнее и технично заблокировала протестующих.

Энтони Блинкен смог беспрепятственно въехать в молдавскую столицу. Он посетил Молдавию второй раз за последние два года. Ранее дипломат побывал здесь в марте 2022-го. Республика тогда столкнулась с гигантским потоком беженцев с Украины: около миллиона человек пересекли границу страны, около 100 тыс. продолжают здесь жить.

После эскалации российско-украинского конфликта по сегодняшний день США выделили республике $774 млн финансовой помощи.

За это Майя Санду выразила гостю признательность. «Благодарю вас за постоянную поддержку, которую нам оказывают правительство США и американский народ. На самом деле так вы поддерживаете нашу мечту — чтобы Молдова стала землей гарантированного мира, свободы и благосостояния для тех, кто честно трудится»,— заявила президент страны на брифинге после переговоров.

Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что его страна продолжит поддерживать Молдавию деньгами. Так, США выделят $50 млн для того, чтобы молдавские власти могли «противостоять вмешательству России».

«Перед лицом кампании запугивания и вмешательства России путем распространения дезинформации, коррупции, фабрикации, антиправительственных протестов молдавские власти и народ показали необычайную стойкость к этим феноменам. Будем работать с Конгрессом, чтобы предоставить дополнительные $50 млн для продолжения этих усилий, которые укрепят способность Молдовы противостоять российскому вмешательству, помогут провести свободные и справедливые выборы, продолжить курс на евроинтеграцию»,— заявил госсекретарь США. Еще $85 млн, по словам господина Блинкена, Вашингтон выделит на повышение энергобезопасности и энергоэффективности республики.

Приезд Энтони Блинкена имеет и политическое значение. В октябре в Молдавии пройдут выборы президента. Майя Санду планирует переизбраться на второй срок, и ее шансы кажутся весьма высокими. Молдавская оппозиция раздроблена. Дискуссии по поводу выдвижения единого кандидата ведутся, но пока ни к чему не привели.

Госпожа Санду в отличие от оппонентов свою кампанию уже ведет. Она строит ее на евроинтеграции и напирает на то, что именно она обеспечила стране сначала статус кандидата на вступление в ЕС, а затем убедила Брюссель в необходимости начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Ожидается, что они начнутся в ближайший месяц-два.

В этом контексте визит Энтони Блинкена является четким сигналом о поддержке Вашингтоном действующей власти.

Учитывая, что в республике большинство жителей выступают за интеграцию в ЕС, приезд высокопоставленного американского гостя — еще один довод в пользу того, что именно Майя Санду и ее команда способны обеспечить сближение страны с Евросоюзом.

«Ваш сегодняшний визит вновь подтверждает отличные отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки и является мощным знаком поддержки для нашей страны и для пути мира, демократии и процветания, который мы выбрали»,— заявила президент Санду на встрече с главой Госдепа.

Точно такие же сигналы регулярно транслирует Брюссель. С приближением президентских выборов их будет все больше, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что фамилия Санду — это синоним евроинтеграции.

Оппозиция между тем старается доказать, что существует альтернативная повестка. Команда беглого молдавского бизнесмена и политика Илана Шора (руководит сторонниками из Москвы), создавшая в апреле блок «Победа», в день приезда господина Блинкена организовала круглый стол, посвященный десятилетию образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Молдавия не состоит.

«Модель ЕАЭС — пример для нашей страны. Молдова должна сохранить свой суверенитет и иметь возможность спасти экономику, не играя по правилам других стран. Взаимодействие с ЕАЭС принесет Молдове необходимые позитивные перемены. Нынешнее правительство упорно игнорирует такой путь для республики и пытается утащить страну в Евросоюз. Но мы понимаем, что Молдова привлекательна для ЕС только как территориальный придаток и как поставщик недорогой рабочей силы»,— написала в своем Telegram-канале ближайшая соратница Илана Шора Марина Таубер.

Экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон к «Победе» не примкнул. Но рассуждает так же. В день визита госсекретаря США, не называя его имени, он написал в соцсетях: «Оставьте нас в покое, мы хотим жить в хороших отношениях со всеми и не хотим, чтобы нас втягивали в геополитические и военные блоки, чтобы от нас требовали отказаться от наших территорий ради Европейского союза, который сам имеет проблемы с единством и взглядами и который более не представляет тот идеал Европы, которым он когда-то был».

Владимир Соловьев