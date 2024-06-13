Выгорание стало мировой проблемой

Уровень вовлеченности сотрудников и их удовлетворенности жизнью стагнирует или даже снижается по всему миру. К таким выводам пришли аналитики компании Gallup. По их мнению, для психологического состояния работников важнее не получившие распространение приложения по укреплению психического здоровья, а улучшение условий труда, соблюдение трудовых прав и качественное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Неудовлетворенность среди молодых и «тихие уходы»

Исследовательская компания Gallup опубликовала свой ежегодный доклад State of the Global Workplace (.aspx), посвященный трендам и настроениям на мировом рынке труда. В докладе говорится, что в 2023 году вовлеченность сотрудников в работу стагнировала, а их удовлетворенность жизнью и ощущение благополучия даже снизились. По подсчетам авторов доклада, низкая вовлеченность сотрудников в работу стоит мировой экономике примерно $8,9 трлн в год, или 9% мирового ВВП.

Gallup публикует такие доклады с 2009 года. При подготовке нынешнего доклада были опрошены более 128 тыс. человек по всему миру.

В последнее время много говорят о так называемом тихом уходе от работы — ситуации, когда работники прилагают лишь минимум необходимых усилий, не привязаны к работе психологически, легко готовы уволиться. Доклад выделяет три категории: вовлеченных сотрудников, не вовлеченных (именно к ним применяется понятие «тихий уход») и активно не вовлеченных. Доля первой категории осталась на прежнем уровне — 23%. Доля активно не вовлеченных сотрудников снизилась на 3 п.п., до 15%. На те же 3 п.п. увеличилась доля просто не вовлеченных сотрудников: 62%.

Выше всего уровень вовлеченности в США и Канаде — 33%. Об этом регионе доклад говорит как о месте, где культура «жить, чтобы работать» преобладает над культурой «работать, чтобы жить», распространенной, например, в Европе.

Именно в Европе уровень вовлеченности находится на самом низком уровне — 13%. Регион постсоветской Евразии, куда входит и Россия, находится по этому показателю примерно на среднемировом уровне — 24%.

Еще один показатель, который оценивают в докладе,— уровень удовлетворенности жизнью и благополучия. Этот показатель отражает то, как респонденты оценивают свою жизнь в настоящем и свои ожидания. Доля людей, высоко оценивающих собственное благополучие, снизилась с 35% до 34%. Среди людей в возрасте до 35 лет снижение еще сильнее: с 35% до 31%. Авторы доклада отмечают, что это новое явление: десять лет назад более молодые работники оценивали свою жизнь выше, чем работники старшего возраста. Выше всего оценка благополучия оказалась в:

Австралии и Новой Зеландии (60%),

США и Канаде (54%),

Латинской Америке (53%),

Европе (47%).

Постсоветская Евразия находится по этому показателю также примерно на среднемировом уровне (33%).

Бытие определяет психологию

Среди трендов авторы доклада также отмечают ухудшение психологического состояния работников: количество опрошенных, говоривших о стрессе, тревоге и гневе, достигло рекордных значений. Авторы доклада отмечают, что эти показатели не демонстрировали резкий рост в прошлом году, скорее они постепенно росли в течение последнего десятилетия. Так, стресс регулярно испытывают 41% опрошенных, а гнев — 21%. По регионам самый высокий уровень стресса у работников с Ближнего Востока и Северной Африки (52%), а также из США и Канады (49%), а самый низкий — из постсоветской Евразии (19%).

В условиях распространения удаленной работы многие отмечают связанное с работой одиночество: о нем говорили 25% людей, работающих удаленно, против 16% тех, кто работает в очно.

В целом об одиночестве говорили 20% респондентов. Распространенным становится выгорание, особенно среди сотрудников на руководящих должностях: четверть из них сказали, что постоянно или часто чувствуют себя выгоревшими.

Авторы доклада также отмечают, что такие проблемы решаются не использованием приложений для укрепления психологического здоровья, как это иногда делают работодатели, а улучшением условий труда и качества управления. «Основной причиной стресса на рабочем месте бывает отсутствие оборудования и материалов, необходимых для эффективного выполнения работы. Эту проблему невозможно решить с помощью коврика для йоги; нужны действия руководства»,— отмечает генеральный директор Gallup Джон Клифтон.

Как отмечают авторы доклада, работающими методами улучшения ситуации на рабочем месте являются улучшение методов управления, планирования предстоящих изменений, кадровой политики и т. д.— то есть «изменение способов управления на организационном уровне».

По словам господина Клифтона, отчет подтверждает, что «решающее значение для снижения у людей уровня стресса на работе и в жизни в целом имеет изменение того, как ими руководят».

Также на улучшение состояния работников влияет ситуация на рынке труда и более благоприятное для работника трудовое законодательство. Среди норм, которые больше всего улучшают общее ощущение от жизни,— справедливая оплата труда, социальное обеспечение, гарантии занятости, возможности сочетать работу и воспитание детей и т. д.

Яна Рождественская