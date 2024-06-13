Британские партии померялись программами

Предвыборная кампания в Великобритании вступает в финальную стадию. В четверг главная оппозиционная сила страны — Лейбористская партия — представила свой предвыборный манифест. Как смело заявили лейбористы, их программа — это «серьезный, полностью просчитанный и полностью обеспеченный финансированием план перемен». И в этом, добавляли они, состоит ключевое отличие от обнародованного накануне правящими консерваторами плана, ключевой пункт которого — масштабное снижение налогов. Электорат между тем нашел к чему придраться в предложениях обеих политических сил. Но общего расклада — почти двукратного преимущества оппозиции над партией власти — это не изменило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер (в центре) с мэром Лондона Садиком Ханом (справа) и членом Палаты лордов Дорин Лоуренс (слева)

Фото: Jon Super, AP Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер (в центре) с мэром Лондона Садиком Ханом (справа) и членом Палаты лордов Дорин Лоуренс (слева)

Фото: Jon Super, AP

«Этот манифест о создании богатства — это наш приоритет номер один. Мандат, которого мы добиваемся от Британии на этих выборах,— это мандат на экономический рост»,— заявил лидер Лейбористской партии Кир Стармер в четверг, представляя публике программу партии в преддверии внеочередных выборов в парламент (они запланированы на 4 июля).

Долгие годы лейбористов считали партией, полагающейся преимущественно на повышение налогов для финансирования государственных расходов. В преддверии голосования из стана соперников даже звучали утверждения, что вслед за приходом оппозиции к власти жителей Соединенного Королевства ждет неминуемое повышение налогов сразу на £2 тыс. Лейбористы это, разумеется, опровергли и даже обязались до 2028 года заморозить порог трат на национальное страхование и уровень подоходного налога.

Как пообещал в четверг лидер партии, стимулирование экономического роста будет базироваться совсем на другом: привлечении бизнеса к финансированию многих проектов, развитии инфраструктуры, преобразовании рынка рабочих мест.

«Причина, по которой мы сегодня являемся экономикой с высокими налогами, в то время как наши школы, больницы и полиция испытывают трудности, заключается в том, что в течение 14 лет мы были экономикой с низким ростом»,— пояснил господин Стармер в опубликованной в четверг колонке для газеты The Guardian, пообещав, что лейбористы сделают все необходимое для восстановления экономического роста.

Четких деталей было немного, но в оппозиции еще до обнародования программы смело заявили, что их предложения представляют собой «серьезный, полностью просчитанный и полностью обеспеченный финансированием план перемен», что контрастирует с «отчаянным, не обеспеченным финансированием списком пожеланий» правящей партии.

Консерваторы во главе с премьером Риши Сунаком представили свою программу двумя днями ранее. Центральным в 80-страничном манифесте стало обещание сократить налоги на £17 млрд ($21,8 млрд).

И в той и в другой программе нашлись свои огрехи. Отход лейбористов от традиционной платформы в сторону центристских обещаний, по мнению экспертов, способен оттолкнуть крайне левых избирателей. Обещания же консерваторов снизить налоги сочли прологом к скрытому повышению порогов подоходного налога.

Так что в глобальном смысле обнародование двумя ведущими политическими силами Великобритании своих программ никак не изменило предвыборный расклад. А он так и остался весьма печальным для консерваторов, стоящих у руля страны последние 14 лет.

По данным усредненных опросов Politico от 10 июня, рейтинг лейбористов находится на комфортном уровне в 44%, тогда как консерваторы могут похвастаться поддержкой в 21%.

При этом часть более правого электората консерваторов стала заглядываться на третью по популярности силу — популистскую партию «Реформируем Соединенное Королевство», наследницу Партии «Брексита» во главе с иконой британских ультраправых Найджелом Фараджем. Этой партии опросы сулят порядка 15% голосов.

Последней по времени попыткой хоть как-то сократить отставание от лейбористов для Риши Сунака стали теледебаты с Киром Стармером, прошедшие в эфире Sky News вечером в среду. Но британский премьер их, по сути, провалил. Во второй части, в ходе которой вопросы задавали зрители, господина Сунака подвергли резкой критике почти за все: за проблемы в Национальной службе здравоохранения и невозможность попасть вовремя к врачам, за неэффективную борьбу с мигрантами, за инициативу восстановить в стране всеобщую воинскую повинность и так далее.

Ответы лидера Консервативной партии, порой встречаемые освистыванием, оказались не сильно вразумительными.

«Я знаю, что мы пережили трудное время… оно было трудным для всех вас, присутствующих здесь сегодня, для всех, кто смотрит, но я верю, что у нас есть четкий план на будущее. Я собираюсь продолжать упорную борьбу до последнего дня этих выборов»,— отреагировал на шквал недовольства премьер.

Не избежал нападок и Кир Стармер, которого один из зрителей упрекнул в уходе от ответов на прямые вопросы, сравнив лидера лейбористов с «политическим роботом». Тем не менее по итогам дебатов лидер британских лейбористов показался публике убедительнее. По данным экспресс-опроса, проведенного службой YouGov, 64% респондентов сочли, что он выступил лучше Риши Сунака, и лишь 36% присудили победу в теледебатах премьеру.

Наталия Портякова