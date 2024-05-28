Риши Сунак — кандидат против всех

Первая предвыборная неделя в Великобритании показала, что премьеру Соединенного Королевства и лидеру консерваторов Риши Сунаку приходится бороться не только с внешними, но и с внутренними врагами. Катастрофически низкие рейтинги правящей партии, которые за последние дни лишь символически подросли, вынуждают главу правительства идти на риск, давая избирателям неоднозначные обещания. Не все коллеги господина Сунака довольны выбранной стратегией: многие откровенно критикуют своего лидера. Тем временем Лейбористская партия увлеченно наблюдает за междоусобицей консерваторов и готовится к предполагаемому триумфу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Alastair Grant / AP Риши Сунак

Фото: Alastair Grant / AP

Предвыборная кампания Консервативной партии Великобритании не задалась с самого начала. Еще 22 мая Риши Сунак, решивший назначить выборы на 4 июля, сделал свое объявление под проливным дождем, что породило массу шуток про «утонувшего» премьера и сравнение консерваторов с «Титаником». Первая же неделя гонки лишь усилила ощущение, что капитан «корабля» прямым курсом ведет партию на воображаемый айсберг.

Согласно последним данным компании YouGov, за Лейбористскую партию готовы проголосовать 44% британцев, что на 2% меньше, чем до объявления господином Сунаком даты выборов, но все равно значительно больше, чем у консерваторов. Последних намерены поддержать 22% избирателей, на 1% больше, чем в предыдущем опросе.

Кроме того, на третьем месте с 14% поддержки располагается популистская партия «Реформируем Соединенное Королевство» — наследница Партии «Брексита», выбившая из тройки лидеров «Либеральных демократов», пользующихся популярностью у 9% электората.

Исследование другой компании — Opinium — дает чуть менее пугающие для консерваторов цифры, которые, впрочем, все равно не сулят им ничего хорошего. По данным Opinium, за лейбористов собирается проголосовать 41% избирателей (минус 2% по сравнению предыдущим замером), а за консерваторов — 27% (+2%).

Политтехнологи Консервативной партии утверждают, что исследования преувеличивают преимущество лейбористов, а те избиратели, которые умалчивают в опросах о своих электоральных предпочтениях, скорее всего, поддержат консерваторов. Согласно YouGov, неопределившихся в стране сейчас насчитывается 15%.

Тем не менее пока прогнозы рисуют сокрушительное поражение Консервативной партии, ведь более 400 мандатов в 650-местной Палате общин могут отойти лейбористам, отмечает газета The Guardian. При этом даже политтехнологи консерваторов признают, что поражения избежать, скорее всего, не удастся, хотя и надеются, что оно будет не таким болезненным.

Впрочем, Риши Сунак не собирается сдаваться и раздает противоречивые обещания в надежде вернуть симпатии электората.

В частности, на днях премьер выступил с инициативой вернуть всеобщую воинскую повинность, отмененную еще в 1960 году. По его словам, 18-летние британцы и британки должны будут отслужить год в армии или силах кибербезопасности. Те же, кому претит идея оказаться в вооруженных силах, смогут пойти на альтернативную службу в виде волонтерства по выходным в полиции, пожарной службе или сфере здравоохранения. Господин Сунак уверен, что данная мера укрепит «национальный дух», ведь «быть британцем — это больше, чем просто очередь на паспортном контроле».

Предложение премьера многих удивило, и на господина Сунака тут же посыпались уточняющие вопросы. Однако он не смог на них ответить — например, раскрыть, какие последуют санкции для 18-летних британцев в случае отказа от «национальной службы». Не рассказал лидер консерваторов и о том, какие льготы это могло бы дать юным британцам, видимо, сочтя поднятие «национального духа» достаточной мотивацией и пообещав отправить на службу своих дочерей. При этом представители Консервативной партии анонимно попытались ответить на волнующие общество вопросы, но стройной линии у них не вышло. Некоторые предположили, что отказ взрослых детей от службы повлечет штрафы для их родителей, а другие поспешили опровергнуть данное утверждение.

Между тем некоторые консервативные политики открыто и резко отреагировали на инициативу Риши Сунака. Так, министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер назвал введение воинской повинности политикой, выдуманной советниками премьера и навязанной кандидату. После этого господин Бейкер уехал в отпуск в Грецию, вместо того чтобы вести кампанию в своем избирательном округе.

На этом внутрипартийные проблемы Риши Сунака не закончились. Удар по премьеру нанесла депутат парламента от Телфорда Люси Аллан, которая отказалась от идеи переизбраться и поддержала в своем округе кандидата от партии реформ Алана Адамса вместо представительницы консерваторов Ханны Кэмпбелл. Госпожу Аллан тут же исключили из партии, однако она заявила, что ушла сама. До этого еще в марте реформистов поддержал Ли Андерсон, бывший вице-председатель консерваторов.

Добавил проблем и экс-министр окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит, в 2023 году подавший в отставку из-за «незаинтересованности» Риши Сунака в вопросах экологии.

Господин Голдсмит выразил надежду, что «Сунак через несколько недель уедет в Калифорнию», после чего в парламенте останется «несколько приличных членов», которые смогут в будущем возродить Консервативную партию.

На слухи о планах уехать в Калифорнию Риши Сунаку пришлось оперативно реагировать. «Я удивлен, что лорд Голдсмит, с которым, кажется, я очень давно не разговаривал, настолько хорошо осведомлен о планах моей семьи. Конечно же, нет. Мои дети учатся в школе, это мой дом, и, как я уже говорил, моя футбольная команда (Риши Сунак болеет за "Саутгемптон".— “Ъ”) только что вышла в Премьер-лигу»,— заявил премьер, еще раз заверив, что останется в Великобритании «на долгие годы».

Кроме того, как признаются британским СМИ источники в Консервативной партии, на кампанию консерваторов сильно давит тот факт, что многие видные политики потеряли веру в возможность победить на выборах и заранее отказались бороться за мандаты. Например, подтвердил отказ баллотироваться Майкл Гоув, который с небольшими перерывами занимал министерские посты еще со времен премьерства Дэвида Кэмерона. Всего же решили не пытаться попасть в новый созыв Палаты общин под сотню консерваторов.

Партийные инсайдеры жалуются, что партия столкнулась с острой нехваткой сильных кандидатов.

В итоге в таких округах избиратели склоняются к поддержке кандидатов от «Либеральных демократов» и партии «Реформируем Соединенное Королевство», тем самым играя на руку лейбористам.

В Лейбористской партии не без удовольствия следят за консервативными склоками и предвкушают победу. Министр теневого кабинета Джонатан Эшуорт, комментируя идею Риши Сунака о воинской повинности, заявил, что политика консерваторов «продолжает разваливаться», и с иронией отметил неспособность премьера посвятить общественность в подробности своего предложения. Лидер же лейбористов Кир Стармер заверил, что консерваторов охватило отчаяние, и сравнил их кампанию с «рытьем в коробке с игрушками», в которой они хаотично пытаются найти что-то подходящее.

При этом лейбористы чувствуют себя настолько уверенно, что решили пооткровенничать с избирателями. Так, Кир Стармер заявил, что не сможет выполнить некоторые свои обещания, данные им еще в 2020 году, во время гонки за лидерство в партии. По его словам, консерваторы завели экономику в тупик, поэтому новому правительству придется идти на жертвы. В частности, ранее он выступал за отмену платы за обучение в вузах, однако теперь заверил, что, «учитывая ущерб, нанесенный экономике, особенно Лиз Трасс (предшественница Риши Сунака.— “Ъ”), это невозможно».

Алексей Забродин