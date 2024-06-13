Гостиницы «Роза Хутор» и «Измайловская» получили сертификаты Muslim Friendly

Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам. Комфортными для туристов-мусульман признаны горный курорт «Роза Хутор» в Сочи и гостиница «Измайловская» в Москве. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

«Это разные категории и разные регионы, как раз для того, чтобы посмотреть, как хорошо этот стандарт внедряется в работу. Еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений»,— рассказал господин Протасов в интервью «РИА Новости» в рамках ПМЭФ.

Глава Роскачества выразил уверенность, что, несмотря на сложность прохождения процедуры, количество заведений, которые получат знак Muslim Friendly, будет увеличиваться «буквально каждую неделю».

Сертификат Muslim Friendly гарантирует, что в номере отеля будет Коран и коврик для намаза, а в меню и мини-баре не будет представлен алкоголь. В мае Максим Протасов рассказал «Ъ-Казань», что всего до конца 2024 года Роскачество планирует выдать около 100 сертификатов Muslim Friendly отелям, ресторанам, фондам, медучреждениям, заправкам и другим объектам.

Подробнее о развитии халяльных отелей в России — в интервью Максима Протасова «Ъ-Волга—Урал».

Милена Костерева