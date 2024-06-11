БРИКС рассчитается цифровыми активами

Россия предложила странам БРИКС новый механизм трансграничных платежей. Они могут проходить на платформе BRICS Bridge в виде цифровых финансовых активов, которые будут выпускать Центробанки, сообщил «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, стороны смогут рассчитываться между собой «практически мгновенно», а затраты на проведение таких платежей будут минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас проект находится на «стадии глубокой проработки», добавил Силуанов. Когда и как он может быть реализован? Ведущий исследователь Лаборатории блокчейна и финтеха бизнес-школы «Сколково» Екатерина Семерикова приводит в пример опыт аналогичных разработок: «Интерес этой платформы заключается в том, что здесь будут использоваться токены для того, чтобы проводить платежи. Да, они будут в формате цифровых финансовых активов, но, скорее всего, все это будет на базе технологии блокчейн, то есть гораздо быстрее.

Это перспективно еще и с той точки зрения, что могут быть вовлечены цифровые валюты Центральных банков в странах объединения, которые тоже основаны на блокчейне. Это такая интероперабельная платформа, назовем это так. Есть аналогичный проект, который называется mBridge, над которым работали Китай, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. На разработку этой платформы им понадобилось три года. Так как это перспектива на будущее, думаю, она будет востребована».

По данным «Ведомостей», один из основных вариантов обеспечения таких цифровых финансовых активов — это привязать их стоимость к национальным валютам стран. В начале июня Bloomberg выяснил, что ЕС и G7 изучают введение санкций против банков, которые используют СПФС. Это российская система передачи финансовых сообщений, пришедшая на замену SWIFT. В Евросоюзе считают, что она используется для обхода ограничений против Москвы.

Санкционные риски встанут и перед участниками системы BRICS Bridge, о которой рассказал господин Силуанов, считает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Речь может идти о механизме, схожем с так называемыми специальными правами заимствования, английская аббревиатура — SDR. В гипотетической валюте БРИКС различные страны-участницы имели бы квоты при создании резервного фонда, обеспечивающего эту валюту, то есть квоты, номинированные в их национальных валютах, что позволило бы в ней номинировать внешнеторговые контракты и таким образом уходить от монополии доллара.

Мне кажется, что любые действия, подразумевающие серьезные изменения законодательства сразу нескольких крупных стран, быстрыми и синхронными точно не будут. Но если эта система получит достаточное развитие, она заставит крупных игроков финансового рынка, то есть крупные банки, буквально определяться, они не смогут усидеть на двух стульях. Нужно будет или, взвесив все для себя выгоды, переходить на новую систему и готовиться к тому, что их отключат от традиционных каналов расчетов, или отказываться от вступления в новую систему. Но я почти уверен, что такие санкции у нынешних регуляторов финансового мирового рынка наготове».

В мае Международный валютный фонд сообщил, что доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле. На его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов, несмотря на попытки некоторых государств снизить зависимость от американской валюты.

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Даниил Бабкин