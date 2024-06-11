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Коммерсантъ FM
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Т-Банк нацелился на факторинг

Как сделка с Qiwi повлияет на позиции компаний на рынке

Т-Банк купит часть бизнеса группы Qiwi (MOEX: QIWI). Ее расписки на Мосбирже подскочили почти на 10%. Бывшему «Тинькофф» перейдет контрольный пакет в факторинговых компаниях группы ROWI. Как пишет РБК, это поможет Qiwi рассчитаться с кредиторами. После отзыва лицензии у Киви-банка она задолжала 8,5 млрд руб. по облигациям.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но компании удалось избежать дефолта, и не без помощи Т-Банка, полагает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Проблема с выплатой бондов на 8,5 млрд руб., которая была в конце мая, удачно разрешена. Я думаю, что Т-Банк к этому приложил свою руку. Мы, конечно же, не знаем всю структуру сделки, но, судя по всему, тут не обошлось без определенных договоренностей.

Мы должны понимать, что в эти 8,5 млрд руб. входит не только плата за доли в "РОВИ Тех" и "РОВИ Факторинг Плюс", но и, скорее всего, некое бридж-финансирование в расчете на последующие выплаты. Судя по всему, Т-Банк полностью выкупит бизнес "РОВИ Факторинг", потому что в апреле этого года учредителем, господином Родионовым, была зарегистрирована фирма — просто "РОВИ Факторинг". И, скорее всего, Т-Банк и Родионов разойдутся».

Насколько удачным получился ребрендинг Тинькофф-банка

Представитель Qiwi заявил РБК, что компания решила продать Rowi и считает, что договорилась о справедливой рыночной цене. Там назвали этот шаг логичным и взаимовыгодным. А Т-Банк уже пообещал запустить факторинг для малого и среднего бизнеса: клиенты смогут получать финансирование взамен на будущую выручку. И это усилит позиции бывшего «Тинькофф» на рынке, считает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Сделка очень интересна в принципе рынку потому, что для крупных промышленных холдингов очень актуален вопрос оплаты счетов, и с этим есть проблемы. Даже не с точки зрения задержек, а с точки зрения быстрого финансирования, особенно в контексте повышенных учетных ставок и прогноза на их дальнейшее повышение. Поэтому думаю, что это в большей степени потребность и интерес к развитию рынка. Речь идет о взаимоотношениях крупного бизнеса и среднего, мелкого, а сфера ритейла всегда представляла интерес для банка "Тинькофф"».

Сделка по продаже факторингового бизнеса Qiwi будет завершена после одобрения ФАС. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании»,— заявили в Т-Банке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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