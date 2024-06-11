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Коммерсантъ FM
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За СИМ приехали

Почему самокаты и беспилотники планируют подключать к ГЛОНАСС

Минтранс разработал проект федерального закона, который позволит существенно расширить функционал государственной автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. В частности, ведомство предлагает подключить к системе электросамокаты и беспилотники — документ может вступить в силу с марта 2025 года. «Ъ-Review» разбирался, почему популярный городской транспорт решили подключить к ЭРА-ГЛОНАСС, как эта система будет работать в условиях подавления сигналов GPS и чем инициатива обернется для рядовых пользователей кикшеринга.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Системный подход

О законопроекте Минтранса, расширяющем функционал системы ЭРА-ГЛОНАСС, стало известно 22 мая — в настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения. Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен с учетом задачи по развитию системы ЭРА-ГЛОНАСС и ее использованию в интересах других информационно-навигационных комплексов, которую президент Владимир Путин поставил в 2014 году.

Среди задач, для которых предлагается использовать систему, в законопроекте указаны мониторинг движения и состояния различных видов транспорта и техники, включая беспилотники и электрические средства индивидуальной мобильности (СИМ; к ним относятся электросамокаты), а также регулирование скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных и других медленных зонах.

Как обращает внимание Минтранс, в настоящее время система ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования на ДТП: в нее попадает информация с устройств вызова экстренных служб, которые устанавливаются с 2017 года на все продаваемые в России автотранспортные средства. Однако в дальнейшем с помощью системы можно будет регулярно анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики, указали в ведомстве.

Кроме того, предлагается расширить и перечень данных, которые содержатся в системе. Минтранс предлагает включить в него информацию о местоположении границ объектов местности, относящихся к улицам и дорогам, границ населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, а также зон с особыми условиями использования территорий и другие данные.

Далеко не улетят

Как отмечает член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов, основная задача системы ЭРА-ГЛОНАСС — это автоматическое предупреждение об авариях и любых внештатных ситуациях, в первую очередь на подвижных объектах. И беспилотники должны подключаться к системе в первую очередь: в соответствии с российскими законами водитель транспортного средства в случае аварии должен выполнить ряд действий, в том числе сообщить о месте и времени происшествия. «В беспилотном транспорте водитель отсутствует, а у пассажира (при его наличии) в силу законодательства нет обязанности сообщать об авариях»,— поясняет Михаил Якимов.

Доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления, кандидат экономических наук Артем Меренков дополняет, что беспилотники — это априори интеллектуальные аппараты, которые во многом опираются на технологии геоинформационных систем. Поэтому их подключение к системе ЭРА-ГЛОНАСС — это логичный шаг, который введет дроны в современную транспортную систему.

Что касается электросамокатов и других СИМ, то их оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС во многом связано с очень быстрым ростом количества такого транспорта, считает директор практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев. По его словам, парк кикшеринговых электросамокатов растет на 60–70% ежегодно и превысил 300 тыс. штук в 2023 году.

«Подключение СИМ к ЭРА-ГЛОНАСС даст качественный источник информации, что позволит собрать статистику, проанализировать законодательство и выработать предложения по его усовершенствованию»,— говорит Михаил Якимов.

Расширение функционала системы ЭРА-ГЛОНАСС на электросамокаты также позволит обеспечить оперативное реагирование в случае аварий и различных инцидентов, дополняет гендиректор и основатель компании «Мира» (специализация — аэромагнитная съемка при помощи БПЛА) Андрей Мусинов. Это соответствует общемировой тенденции к интеграции современных технологий для улучшения инфраструктуры и повышения безопасности.

Потеря сигнала

Сегодня электросамокаты кикшеринговых сервисов отслеживаются благодаря установленным на них трекерам, снабженным GSM- и GPS-модулями. Оператор видит текущее местоположение каждого самоката и все те параметры, которые позволяют отследить датчики, установленные в трекер, в том числе положение в пространстве, скорость и температуру.

«Важно учесть, что такой контроль касается только кикшеринга — мониторинг личных СИМ сегодня не ведется. Кроме того, при подавлении сигнала GPS порой возникают проблемы с отображением местонахождения электросамокатов»,— говорит директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов.

В то же время, по словам Андрея Мусинова, проблемы из-за подавления навигации, такие как потеря сигнала и неточности в определении местоположения, сохраняются и при использовании других систем, включая ЭРА-ГЛОНАСС. Однако последняя использует собственную инфраструктуру и сигналы, что может улучшить точность и надежность отслеживания.

Поэтому специалист не исключает, что в перспективе будет работать комбинированный подход с использованием как GPS, так и ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит компенсировать недостатки каждой системы и повысить общую надежность отслеживания. В то же время, как отмечает Артем Меренков, на фоне санкций приоритет должен отдаваться российским навигационным системам и системам из дружественных стран. «Сегодня гарантированный сервис могут предоставить лишь представители бизнеса и государственных структур, которые опираются на такие решения»,— считает эксперт.

Финансовый аспект

Между тем, по мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, если норма о подключении электросамокатов к системе ЭРА-ГЛОНАСС в России станет обязательной, это неизбежно повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты для сервисов кикшеринга.

«Такие ресурсы потребуются для установки модулей и их интеграции с используемыми системами мониторинга. И эти расходы операторов могут повлиять на тарифы для обычных пользователей»,— говорит Роман Тиняев. С другой стороны, по мнению Андрея Мусинова, услуги кикшеринга могут стать привлекательнее за счет повышения уровня безопасности: рядовые потребители смогут чувствовать себя более защищенными, зная, что при каком-либо серьезном инциденте помощь будет вызвана оперативно.

При этом, как отмечает Алексей Смирнов, в случае принятия законопроекта норма об оснащении датчиками ЭРА-ГЛОНАСС коснется всех электросамокатов, а не только кикшеринга, поэтому стоимость этих транспортных средств в рознице может вырасти. Однако в результате частные СИМ выйдут из серой зоны: данные об их состоянии и местоположении начнут централизованно собираться.

Впрочем, возможное подключение электросамокатов к системе ЭРА-ГЛОНАСС, как и любая новая инициатива, несет в себе определенные риски. В частности, по мнению Андрея Мусинова, речь может идти о возможных кибератаках на систему, сбоях в ее работе и попытках взлома ради кражи данных. Однако при должном уровне защиты и своевременном обновлении программного обеспечения эти риски можно минимизировать, заключает эксперт.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Павел Тихонов

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