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Коммерсантъ FM
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Сжижение вверх

Экспорт СПГ из РФ вырос на 3,8% за пять месяцев

По данным “Ъ”, экспорт российского СПГ в январе—мае вырос на 3,8% год к году, до 14,47 млн тонн, только в мае отгрузки увеличились также на 3,8%, до 2,8 млн тонн. Завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» начал использовать при перегрузках в Европе и Азии четыре новых конвенциональных танкера — North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Вероятно, изначально газовозы заказывались для подпавшего под санкции проекта «Арктик СПГ-2», но из-за того, что СПГ-завод не может начать отгрузки, были перегруппированы на «Ямал СПГ». По мнению аналитиков, эти танкеры смогут подстраховать проект НОВАТЭКа в случае введения обсуждающегося в рамках 14-го пакета санкций запрета на перевалку СПГ в портах ЕС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российские СПГ-заводы в январе—мае экспортировали 14,47 млн тонн СПГ, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. В мае экспортировано 2,8 млн тонн СПГ, из которых 0,58 млн тонн не номинированы, что также на 3,8% больше год к году, следует из данных Kpler.

В России работают два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» (50,1% у НОВАТЭКа, остальное у TotalEnergies, китайских CNPC и SRF) и «Сахалин-2» «Газпрома», а также два среднетоннажных — «Портовая СПГ» «Газпрома», «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и Газпромбанка.

После начала военных действий на Украине ситуация на глобальном рынке СПГ ужесточилась, так как Европе потребовалось больше СПГ, чтобы заместить российский трубопроводный газ. Из-за этого США и ЕС пока не вводили прямого запрета на поставки газа из РФ по трубе или в виде СПГ, но давление на российскую СПГ-отрасль постепенно усиливается. Завод НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» попал в SDN-List, а в рамках 14-го пакета санкций обсуждается возможность запрета на перевалку российского СПГ в портах Европы. Это в первую очередь может ударить по флагманскому проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ», существенные объемы которого перегружаются во французском Монтуаре и бельгийском Зебрюгге.

«Ямал СПГ» в апреле—мае увеличил отгрузки на 4% год к году, до 9 млн тонн СПГ, в мае — на 4,3%, до 1,76 млн тонн. НОВАТЭК возобновил поставки СПГ в Кувейт, которые прежде происходили спорадически,— в начале июня две апрельские партии дошли до терминала в Аль-Зуре. «Кувейт покупает СПГ, потому что страна хочет экспортировать свой мазут и также использовать СПГ для ТЭС. В Азии сейчас для выработки электроэнергии газ выгоднее использовать, чем мазут, в первую очередь из-за очень серьезного укрепления цен на мазут»,— отмечает Виктор Катона из Kpler.

За пять месяцев в страны ЕС было поставлено 7,26 млн тонн СПГ, или 80,8% всех отгрузок. Ключевые потребители — Франция (2,7 млн тонн), Испания (1,76 млн тонн), Бельгия (2,35 млн тонн).

Как следует из данных системы отслеживания судов Kpler, НОВАТЭК пополнил флот «Ямала СПГ» четырьмя конвенциональными танкерами — North Air, North Mountain, North Sky, North Way, которые начали курсировать в апреле—мае. Танкеры были заказаны в 2021 году, вероятно, для проекта «Арктик СПГ-2», так как флот «Ямала СПГ» на тот момент был полностью укомплектован. Помимо 15 танкеров Arc7 флот «Ямала СПГ» состоит из семи танкеров Arc4 и четырех конвенциональных танкеров.

НОВАТЭК планировал продавать значительную часть газа с проекта «Арктик СПГ-2» на FOB на перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, также попавших в SDN-List. Здесь СПГ должен был перегружаться с танкеров ледового класса на обычные. Новые четыре танкера строились на южнокорейской SHI, сейчас газовозы оформлены на дубайскую White Fox Ship Management. Так как «Арктик СПГ-2» находится под санкциями США, НОВАТЭК не может начать отгрузки с проекта — покупатели отказываются забирать партии, кроме того, у проекта нет танкеров арктического класса Arc7.

Независимый эксперт Александр Собко полагает, что если будет введен запрет на перевалку, то точка перевалки может сдвинуться восточнее в Мурманск — это означает более длинное транспортное плечо до рынков сбыта.

«В целом все санкции и удлинения маршрутов приводят к тому, что при прочих равных дефицит танкеров растет, значит, на спотовом рынке фрахта цены растут, таким образом, свои газовозы с зафиксированной ценой фрахта пригодятся НОВАТЭКу»,— говорит он.

Добыча газа растет на внутреннем потреблении и экспорте на восток

Проект «Сахалин-2», поставляющий грузы исключительно на азиатский рынок, в январе—мае увеличил отгрузки на 1,56% год к году, до 4,4 млн тонн, в мае — на 1,8%, до 0,898 млн тонн.

«Портовая СПГ» в январе—мае экспортировала 0,728 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году, в мае отгрузки увеличились на 1% год к году, до 0,15 млн тонн. «Криогаз-Высоцк» за пять месяцев отгрузил 0,33 млн тонн, что на 19% больше, чем годом ранее, в мае — 0,049 млн тонн, что на 40% больше уровня прошлого года.

Татьяна Дятел

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