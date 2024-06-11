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Выражение в правах

Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад

В аппарат российского омбудсмена в 2023 году поступило рекордное количество жалоб — 93,7 тыс. Это следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой (текст есть у “Ъ”), который она представила президенту Владимиру Путину, а 11 июня презентует в Госдуме. Как выяснилось, россиян прежде всего заботят их ущемленные права на бесплатную медпомощь и образование и лишь потом — личная свобода. В документе отмечается: все больше граждан считают, что их права соблюдаются, а рекордная активность жалобщиков связывается с хорошей работой аппарата омбудсмена и новыми каналами приема обращений от граждан.

Президент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Президент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: пресс-служба президента РФ

Ежегодный доклад Татьяны Москальковой представляется главе государства, Госдуме, Совфеду и другим ведомствам в соответствии с законодательством об омбудсмене. В 500-страничном тексте доклада говорится, что в 2023 году в аппарат уполномоченного поступило 93,7 тыс. жалоб: в 16,7 тыс. случаев оказана адресная помощь, а всего «содействие в реализации прав и свобод» получили более 87,5 тыс. человек. Наиболее частой реакцией была пересылка жалоб в профильные госорганы; в прокуратуру уполномоченные разных уровней обращались более 10 тыс. раз. 76% граждан волнуют права на бесплатную медпомощь, а 65% — на образование, говорится в документе (с отсылкой к данным опроса ФОМ). Личная свобода и неприкосновенность на третьем месте — с 59% голосов. При этом доля граждан, которых волнует этот аспект, с 2022 года выросла на 10%.

Аппарат Татьяны Москальковой, отметим, провел в октябре 2023 года собственный интернет-опрос в 35 регионах среди граждан в возрасте до 35 лет. Как выяснилось, молодежь больше всего волнует соблюдение трудовых и жилищных прав, а также право на доступное образование. Нарушение прав почти треть участников молодежного опроса увязало с некомпетентностью чиновников, 27% — с незнанием своих прав, а еще 21% — со взятками и волокитой.

Право на справедливый суд и равенство перед законом в процитированном в докладе опросе ФОМ упоминают 30% респондентов. Однако именно с этими вопросами связана львиная доля письменных жалоб омбудсмену, говорится в тексте доклада.

Так, региональные уполномоченные приняли около 11,7 тыс. жалоб по вопросам соблюдения прав человека в уголовном процессе и еще 7,6 тыс. обращений о правах граждан в местах принудительного содержания. Вслед за этими двумя темами с большим отрывом идут жалобы на нарушение жилищных прав граждан.

Цифра в 7,6 тыс. жалоб, связанных с пребыванием в местах принудительного содержания, в документе комментируется отдельно. «Формально в 2023 году наблюдается рост количества обращений. Но в реальности его нет, поскольку произошел массовый вброс 2101 однотипного, а зачастую абсолютно одинакового обращения в интересах двух осужденных по вопросам состояния их здоровья»,— говорится в докладе (без упоминаний, чье имя фигурировало в этих жалобах). Госпожа Москалькова отмечает сокращение числа заключенных в учреждениях ФСИН в целом — 482,8 тыс. в начале 2021 года и 386,5 тыс. в начале 2024 года — и связывает это с гуманизацией уголовной политики и расширением практики применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Президент, которому госпожа Москалькова представила свой доклад, также обратил внимание на ситуацию в учреждениях ФСИН и изоляторах временного содержания: «Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях».

В докладе госпожи Москальковой упомянуты и факторы, «негативно сказывающиеся» на реализации прав граждан.

К внешним обстоятельствам отнесены русофобия и санкции (последние, по данным ФОМ, оказали сильное влияние на образ жизни 14% респондентов). К внутренним — расслоение в доходах, незащищенность личных данных и другие цифровые угрозы, а также неэффективная бюрократия и миграция.

При этом отмечается, что с годами все больше россиян уверены, что их права все-таки соблюдаются: приводятся данные ФОМ, что за 25 лет число людей с такой позицией выросло с 17% до 52%. «Данные показатели на первый взгляд не увязываются с тенденцией роста обращений к уполномоченному» и рекордным числом жалоб в 2023 году, рассуждает Татьяна Москалькова. Но этот рост она связывает с расширением доступности аппарата уполномоченного, новыми каналами приема жалоб и увеличением правовой грамотности населения: «Мы стали более открытыми, апеллировать к нам стало намного легче».

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В преамбуле доклада много говорится о русофобии и двойных стандартах западных институтов. Впрочем, Татьяна Москалькова подчеркивает, что РФ остается приверженцем Всеобщей декларации прав человека ООН. При этом российский омбудсмен ссылается на авторов декларации ООН, упоминая разум, совесть, волю и мораль как основу прав человека. «Убрать из этого уравнения нравственные ценности означает выхолостить, сломать концепцию прав человека, что мы сейчас воочию наблюдаем на Западе. Без совести права человека превращаются в довесок политической алчности, бездушности и цинизма»,— говорится в докладе. Отметим, что в ст. 18 Всеобщей декларации прав человека ООН говорится о праве на свободу мысли и совести, а в преамбуле этого же документа утверждается, что пренебрежение к правам человека привели «к варварским актам, которые возмущают совесть человечества».

Александр Воронов

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