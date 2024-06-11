Иностранные потребители подсели на СУГ

Котировки одного из основных видов нефтехимического сырья — сжиженных углеводородных газов (СУГ) — резко растут в условиях интереса со стороны иностранных потребителей, а также плановых ремонтов на крупных производствах. На СПбМТСБ цены с 31 мая по 10 июня увеличились на 38,6%, до 13,3 тыс. руб. за тонну. Но дальнейший рост котировок может быть ограничен высокими запасами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость сжиженных углеводородных газов на СПбМТСБ активно растет с начала июня. С 31 мая по 10 июня котировки по наиболее ликвидному индексу Урала и Сибири увеличились на 38,6%, до 13,3 тыс. руб. за тонну. Это первый резкий рост цен с начала года. До этого стоимость сжиженных газов планомерно снижалась, достигнув нижней точки в 8,8 тыс. руб. за тонну в середине мая.

Один из собеседников “Ъ” на рынке связывает рост цен с наращиванием импорта со стороны ЕС перед полным запретом поставок СУГ из России. Соответствующее решение ЕС утвердил в рамках 12-го пакета санкций в конце декабря, но эмбарго предполагает переходный период на один год.

Управляющий директор трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко связывает подорожание СУГ с сезонным повышением спроса и снижением производства. А резким рост котировок, по его словам, выглядит из-за очень низких цен весной.

Другой собеседник “Ъ” на рынке поясняет, что снижение поставок СУГ вызвано плановыми остановами на крупнейших российских заводах. По данным Argus Media, сегодня проходит профилактика на одной из газофракционирующих установок Пермского НПЗ ЛУКОЙЛа, которая должна завершиться в последние десять дней июня. Кроме того, в середине июня начнется плановый ремонт на Локосовском ГПЗ компании, до 26 июня продлится профилактика на Астраханском ГПЗ «Газпрома». Помимо этого, с 29 мая по 8 июня проходили плановые работы на ГФУ «Запсибнефтехим» СИБУРа.

Несмотря на это, указывает Argus Media в своем еженедельном обзоре, запасы СУГ в России сохраняются на высоком уровне. Это подтверждают собеседники “Ъ” на рынке. С учетом профицита существенного дальнейшего роста цен на СУГ они не ожидают.

В таких условиях российские производители рассчитывают на рост экспорта.

По данным Reuters, крупнейший в России производитель сжиженных газов СИБУР в июне может более чем на 20%, до 52 тыс. тонн, нарастить отгрузки через балтийский порт Усть-Луга за счет фрахта новых танкеров-газовозов. Основными регионами-получателями будут Турция, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В перспективе нарастить поставки в восточном направлении позволит первый на Дальнем Востоке морской терминал для экспорта СУГ — «Ремсталь» Рифката Бадрутдинова мощностью 1 млн тонн и стоимостью около 30 млрд. руб. Об участии в его строительстве в мае договорились Российский фонд прямых инвестиций и китайский производитель нефтехимической продукции Hebei Haiwei. Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, Китай — крупнейший импортер СУГ и может нарастить закупки до 32 млн тонн в 2024 году.

Как отмечается в обзоре Argus Media, в мае и до середины июня поставки СУГ в Китай из России по суше были ограничены в связи с продлением конвенции на отгрузку продукта в направлении станции Забайкальск. Этот запрет ОАО РЖД ввело в конце апреля и несколько раз продлевало. А автомобильные поставки сжиженных газов сдерживаются загруженностью другого погранперехода в Китай — Пограничный в Приморском крае, указывают аналитики.

Как сообщало «РИА Новости», правительство поручило Минэнерго, Минэкономики, Минфину, Федеральной антимонопольной службе и СПбМТСБ до 20 июня провести анализ рисков, вызванных закрытием рынка ЕС для СУГ из РФ. В частности, составить план поддержки эффективности производства и подготовить предложения по корректировке индикаторов для расчета вывозных пошлин.

Ольга Мордюшенко