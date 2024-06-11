Андрей Турчак начал с блица

Андрей Турчак официально представлен в качестве врио главы Республики Алтай и анонсировал подготовку «народной программы» развития региона. Предполагается, что она будет подготовлена после детального знакомства нового руководителя субъекта федерации с его проблемами и наказами жителей. Предшественник господина Турчака Олег Хорохордин, который после победы на выборах в 2019 году также формировал программу развития на пятилетку (выполнить ее удалось по некоторым критериям более чем на 60%), теперь попросил собравшихся поддержать врио главы на сентябрьских выборах. Вся церемония уложилась, по оценке корреспондента “Ъ”, в двадцать минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Правительство республики Алтай Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Правительство республики Алтай

Церемония представления врио главы Республики Алтай Андрея Турчака прошла 10 июня в большом зале заседаний регионального правительства в Горно-Алтайске. На нее были приглашены депутаты госсобрания — Эл Курултая, руководители органов власти, представители федеральных ведомств и общественности. Церемония оказалась очень лаконичной, заняв менее двадцати минут, включая двукратное исполнение гимнов России и Республики Алтай.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня принял заявление главы республики Олега Хорохордина о досрочной отставке по собственному желанию и назначил врио Андрея Турчака — секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) и на тот момент первого вице-спикера Совета федерации (представлял в верхней палате Псковскую область).

«Уверен, Андрея Анатольевича Турчака все вы знаете. Он является политическим и государственным деятелем федерального уровня. А его работа и вклад в развитие страны широко известны»,— представил нового руководителя Горного Алтая полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Деятельность господина Турчака на посту губернатора Псковской области (2009–2017) он назвал успешной, а работу в Совете федерации — активной. Полпред отметил также большой личный вклад Андрея Турчака в организацию «масштабной гуманитарной миссии на новых российских территориях и поддержку наших воинов». Затем господин Серышев остановился на личных и профессиональных качествах врио главы, упомянув в их числе «фундаментальные знания и компетенции, необходимые для эффективного современного руководителя», умение погружаться в региональные проблемы, энергию, чувство ответственности, смелость при принятии решений и отзывчивость. «Необходимо реализовать специальные меры по развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию строительства жилья и социальных объектов, сельскохозяйственного производства, улучшению транспортной доступности, модернизации сферы туризма и других направлений»,— деловой скороговоркой обозначил полпред бытовые задачи, стоящие перед новым руководителем Горного Алтая, добавив, что решать их необходимо в диалоге с населением.

Затем выступил сам Андрей Турчак. По его словам, за последние семь лет он побывал в республике не менее шести раз: «Мы с вами вместе прошли не одну избирательную кампанию… Избирали Олега Леонидовича Хорохордина в 2019 году, прошли не одну муниципальную кампанию. Таким сплоченным коллективом всегда добивались достойного результата». Господин Турчак пообещал в ближайшее время проехать по всем районам республики и погрузиться в проблематику каждой территории:

«На этой основе, проехав наши районы, мы сформируем "народную программу" развития нашей республики на ближайшие пять лет. Согласуем, обсудим ее с жителями, получим и соберем их наказы, их чаяния, пожелания и сделаем все, чтобы в этом горизонте, который я обозначил, все задачи, которые будут сформулированы, были реализованы».

Напомним, с похожих шагов начинал и Олег Хорохордин, назначенный в марте 2019 года врио главы республики после досрочной отставки Александра Бердникова. Будучи уроженцем соседнего Алтайского края, господин Хорохордин, как и Андрей Турчак, до назначения не проживал в республике. По результатам изучения состояния дел и получения наказов к выборам главы в сентябре 2019 года им была сформирована программа социально-экономического развития «Сильный Алтай» со сроком действия до 2024 года. Она предполагала, помимо прочего, рост инвестиций в основной капитал на 30%, среднемесячной заработной платы — на 35–40%, увеличение объемов жилищного строительства до 200 тыс. кв. м в год и т. д. К началу нынешнего года программа не выполнена. «За пять лет на реализацию программы "Сильный Алтай" направлено свыше 30 млрд руб. (62% от общей стоимости программы). Выполнено 262 мероприятия из 405 запланированных (65%)»,— сообщал господин Хорохордин в апреле 2024 года.

Он также присутствовал на церемонии представления врио главы; церемония стала для него первым публичным мероприятием после отставки. Претензий к работе господина Хорохордина Анатолий Серышев и Андрей Турчак не высказывали. Полпред поблагодарил его, в частности, за создание благоприятного инвестиционного климата и развитие туристической инфраструктуры: «Олег Леонидович заложил хороший фундамент для новых успехов и достижений региона». Андрей Турчак отметил рост региональной экономики за последнюю пятилетку примерно в 1,5 раза, а собственных доходов республики — в 2,5 раза. «Безусловно, есть задачи, которые по объективным причинам не удалось реализовать, но фундамент создан достойный»,— подтвердил господин Турчак тезис господина Серышева. Затем господин Хорохордин попросил присутствовавших на церемонии поддержать Андрея Турчака на предстоящих выборах.

Врио помимо официального представления 10 июня предстояли еще встречи с руководителями муниципалитетов. В этот же день региональное отделение «Единой России» провело в Национальном драматическом театре форум своих первичных отделений.

Валерий Лавский, Новосибирск