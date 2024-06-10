В горном одиночестве

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак будет представлен парламенту и общественности региона 10 июня. При этом до выборов, где он сможет подтвердить свой статус, остается менее трех месяцев, но политологи не ожидают, что единоросс встретит во время кампании серьезное сопротивление. По их мнению, на Алтае нет контрэлит, способных выдвинуть реального претендента на победу. Пока единственным известным соперником Андрея Турчака остается руководитель регионального отделения КПРФ Виктор Ромашкин, который уже четырежды безуспешно участвовал в губернаторских гонках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Менее чем через три месяца врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку придется подтверждать свой статус на выборах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Менее чем через три месяца врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку придется подтверждать свой статус на выборах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 10 июня представит врио главы республики Андрея Турчака депутатам Госсобрания — Эл Курултая, а также общественности региона. Уже 12 июня, как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального отделения «Единой России», господина Турчака официально выдвинут от партии на выборы главы региона и тогда же станут известны ее кандидаты на выборы в Госсобрание, которые также состоятся в сентябре этого года.

Право выдвигать кандидатов на пост главы республики имеют только политические партии. Муниципальный фильтр составляет 7%. Для регистрации кандидат должен собрать в свою поддержку подписи 81 муниципального депутата, в том числе 15 депутатов «верхнего» уровня. Поддержать выдвижение должны не менее чем в девяти районах или восьми районах и городе Горно-Алтайске.

Оппозиционные партии, за исключением КПРФ, пока не торопятся выставлять своих кандидатов.

По данным “Ъ”, реском КПРФ вновь, уже в пятый раз выдвинул на пост главы своего лидера и руководителя фракции коммунистов в Госсобрании Виктора Ромашкина. Но данных об этом на официальных ресурсах партии нет, сам Виктор Ромашкин на звонки “Ъ” не ответил. Свой лучший результат на выборах главы (второе место, 31,6%) политик показал в 2019 году, когда проиграл предыдущему губернатору Олегу Хорохордину.

«На следующей неделе планируем конференцию по выдвижению»,— сказал “Ъ” координатор региональной ЛДПР, депутат Госсобрания Дмитрий Софронов. В прошлый раз он участвовал в выборах сам и занял последнее, третье место, набрав 6,54%. В реготделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», как сообщил “Ъ” его руководитель Александр Груздев, с планами по участию в выборах еще не определились: дата партконференции остается «плавающей».

Одной из тем обсуждения в ходе избирательной кампании могут стать слухи о возможном решении Кремля объединить Республику Алтай с Алтайским краем, как это было во времена СССР.

Сергей Кухтуеков, входящий в «Независимую группу депутатов» Госсобрания, не исключил, что именно для решения этой задачи в республику направлен «жесткий, четкий, прямолинейный человек с мощной харизмой и с жесткими принципами управления». «Есть риски, и я эти риски ощущаю... Если мы будем также продолжать надеяться на манну небесную с федерального центра, то рано или поздно этот вопрос справедливо может встать на повестке дня. Я думаю, он уже сейчас встает»,— полагает господин Кухтуеков.

Отметим, что 4 июня об отсутствии планов объединения двух Алтаев заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам Андрей Турчак также постарался развеять эти опасения. Так, 7 июня он поздравил республику с 27-летием ее Конституции, гарантирующей самостоятельность региона. «Конституция закрепляет базовые понятия о неделимости территории региона, отражает интересы многонационального народа республики, гарантирует право на сохранение родного языка, защиту земельных и природных ресурсов Алтая. Это главные принципы, которыми буду руководствоваться в работе»,— подчеркнул он.

Политолог Константин Лукин считает, что представителями ЕР, КПРФ и ЛДПР итоговый список кандидатов, как и в 2019 году, и ограничится. По его прогнозу, могут выдвинуться еще два-три политика, но пройти муниципальный фильтр им не удастся.

«Какой-то контрэлиты, готовой вкладывать деньги, играть на выборах, нет в Республике Алтай. Поэтому ждать, что кто-то из местных попробует создать конкурентную кампанию, не стоит»,— пояснил эксперт.

Глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов отмечает, что зачастую в Сибири у кандидатов на пост губернатора из других регионов проблемы на кампании возникали. Теоретически они могли бы возникнуть и у Андрея Турчака, но для этого нужна была бы реальная конкуренция, а сейчас такая опция отсутствует в алтайском политическом ландшафте.

Срок представления документов о выдвижении кандидата на должность главы республики в региональную избирательную комиссию истекает 30 июня в 18:00.

Валерий Лавский, Новосибирск