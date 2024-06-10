Минобороны опровергла уничтожение истребителя СУ-57 в Астраханской области

Минобороны РФ опровергло сообщение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что беспилотники нанесли удар по территории военного аэродрома Ахтубинска в Астраханской области и частично повредили российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

В Telegram-канале разведки Украины заявили, что 7 июня Су-57 стоял целый. Однако 8 июня вблизи самолета появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения. Соответствующие выводы ГУР МО Украины сделало, ссылаясь на спутниковые снимки стоянки истребителя Су-57.

«Украинская Правда» отмечает, что представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов располагает информацией о том, что дроны ВСУ могли поразить сразу два истребителя Су-57 на военном аэродроме Ахтубинска. «Есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два»,— сказал господин Юсов.

МО России и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердили, что три беспилотника соперника действительно были замечены над территорией Астраханской области, но атака была отражена. Близкий к ходу СВО источник пояснил в Telegram-канале «Война с фейками», почему рядом с самолетом остались черные пятна. «Один из БПЛА развалился в воздухе и его части упали на самолетную площадку. Именно следы этого падения и видны на спутниковых снимках. Никто из аэродромной команды не пострадал, авиатехники не обнаружили повреждений у самолета»,— говорится в сообщении.

Нина Шевченко

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