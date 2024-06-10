1,5 триллиона рублей составил прирост финансовых активов домохозяйств в апреле 2024 года, сообщил ЦБ. Объем депозитов в банках РФ вырос за месяц на 1,03 трлн руб., а наличных рублей на фоне продажи наличной валюты — впервые с начала года — на 110 млрд руб. Росли и вложения населения в ценные бумаги за счет паев и акций инвестиционных фондов-резидентов (на 62,3 млрд руб.), в акции резидентов и нерезидентов (60,6 млрд руб.), в облигации же вложения снизились (на 0,9 млрд руб.), как и остатки на брокерских счетах (на 46,8 млрд руб.),— в основном за счет снижения остатков средств в рублях. 7 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что норма сбережений населения в РФ достигла максимума за десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран