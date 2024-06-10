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Коммерсантъ FM
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Тайная вечеря умных и пока свободных

Евгения Милова о светских событиях недели

Без сюрпризов: эта светская колонка полностью о той бесконечной вечеринке, в которую превращаются белые ночи Петербурга параллельно дням ПМЭФ. Попробуем выделить особенно яркие куплеты этой шарманки.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Город начал раскачиваться еще во вторник. Сначала открылась ярмарка современного искусства «1703» в Манеже. Решение о том, что теперь делегаты могут в эти загруженные дни побаловать себя еще и покупкой совриска, было принято в «Газпроме» в 2022 году. И, как и многое другое в те месяцы, оно больно ранило культурное сообщество, вбив клин между теми галереями и художниками, которые решились на участие, и теми, которые не могли такого допустить. Надо сказать, за пару лет тут тоже все рутинизировалось: галереи принимают решение об участии лишь на основании экономической целесообразности, а в церемонии открытия принимают участие уже не Алексей Миллер и Александр Беглов, а Сергей Куприянов и Борис Пиотровский. Зато гостей — не протолкнуться.

Тем же вечером в Эрмитаже у Михаила Пиотровского открывалась выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Кажется, она посылала привет всем европейцам, которые прежде приезжали на форум, а теперь вместо них — панель «Реквием по Европе» с участием Карин Кнайссль и Кирилла Шамалова (был не менее активен в вечерней программе). Выставка оказалась очень развлекательной. Даже можно было палить из настоящей пушки виртуальными ядрами по нарисованной гражданской инфраструктуре. К этому вернисажу прилагался совершенно великолепный коктейль на видовой террасе «Гранд Отеля Мойка 22», где петербуржцы поздравляли москвичей с приездом. В следующие вечера там же проходили традиционный коктейль Мосбиржи и вечеринка ИД Independent Media.

В среду проходил прием «Росконгресса» с единственным зарубежным артистом в программе — коллективом Gipsy Kings.

Однако куда больше интриговал делегатов «Тайный вечер для умных и свободных» от Альфа-банка. И хотя в своем нынешнем виде форум проводится с 2006 года, этот банк впервые принял в нем участие. Гостей тайного вечера встречали не только Олег Сысуев, но также Михаил Фридман и Герман Хан (как стало известно “Ъ”, добирались они в Петербург обычным бизнес-классом обычного «Сапсана»). Так что не стоило удивляться присутствию здесь Антона Вайно, Андрея Бокарева, Андрея Гурьева-мл., Романа Троценко и других участников ПМЭФ, которые обычно стараются лишний раз на людях не появляться. Пел для них Баста, но совсем не так, как он это делал пару дней спустя, когда закрывал гигантскую вечеринку VK Night. Для умных и свободных Василий Вакуленко пел не очень долго и не очень громко: не отвлекать же серьезных людей. Сразу после выступления он переоделся в классический костюм и стал похож на классического форумчанина, только беджа и не хватало.

Как ни странно, Альфа-банк устроил именно такую вечеринку, какими они задумывались когда-то еще министром экономического развития Германом Грефом с примерной формулировкой: «Чтобы все было неформально и джаз».

Похожую на беззаботные времена атмосферу удалось получить, как ни странно, на VK Night, причем, что еще более неожиданно, от артистки Instasamka. Свой хит «Пампим нефть» ей пришлось спеть аж три раза (а «За деньги да» — только дважды).

Кому точно не приходилось исполнять хиты по два раза, так это группе «Любэ». Она выступала на «Теплом приеме» МКБ, проходившем на Гороховой улице ровно там, где прежде гремели «Квартирники банка "Открытие"». Ну теперь такого банка окончательно не стало. И один из его бывших топ-менеджеров Алексей Карахан, работающий теперь как раз в МКБ, преподал урок всем, кто никак не может порвать с прошлым и не верит, что люди, которые когда-то подпевали тут Юрию Шевчуку, теперь так же искренне кричат теперь под «Наяривай» и «Атас». А для тех, кто уже смог порвать, прекрасным вариантом провести время был очень красивый ужин журнала «Москвичка» в Этнографическом музее. Во время выступления на этом ужине Дима Билан буквально воспел Кристину Потупчик. «Вы действительно потрясающая! — сказал он в проигрыше песни "Я просто люблю тебя" и добавил для убедительности: — А я совсем не лицемерный человек».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светский ПМЭФ–2024

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Телеведущая Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Алексей Герман-младший (слева) и Алексей Учитель

Режиссеры Алексей Герман-младший (слева) и Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников с женой Дарьей Донсковой

Слева направо: генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников с женой Дарьей Донсковой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и медиаменеджер Василий Борисов

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и медиаменеджер Василий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская, режиссер Алексей Учитель и сооснователь Российской ассоциации по связям с общественностью Сергей Михайлов

Слева направо: президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская, режиссер Алексей Учитель и сооснователь Российской ассоциации по связям с общественностью Сергей Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: жена бизнесмена Олега Шелягова Виктория, дизайнер Яна Расковалова и певец Дима Билан на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она» в Российском этнографическом музее

Слева направо: жена бизнесмена Олега Шелягова Виктория, дизайнер Яна Расковалова и певец Дима Билан на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она» в Российском этнографическом музее

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская (справа) на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она»

Продюсер Яна Рудковская (справа) на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Мария Моргун (слева), глава Фонда открытой новой демократии (ФОНД) Кристина Потупчик (вторая слева) и главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (в центре) на гала-ужине в честь открытия выставки «Всегда она»

Телеведущая Мария Моргун (слева), глава Фонда открытой новой демократии (ФОНД) Кристина Потупчик (вторая слева) и главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (в центре) на гала-ужине в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник, музыкант Сергей Бугаев (Африка) на гала-ужине издания в честь открытия выставки «Всегда она»

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник, музыкант Сергей Бугаев (Африка) на гала-ужине издания в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости гала-ужина журнала «Москвичка», посвященного открытию выставки «Всегда она»

Гости гала-ужина журнала «Москвичка», посвященного открытию выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выступление певца Эльдара Джарахова (в центре) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Выступление певца Эльдара Джарахова (в центре) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дизайнер Гоша Рушев на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Дизайнер Гоша Рушев на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова (в центре) и певица, журналистка Анна Бутман (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Блогер Виктория Шелягова (в центре) и певица, журналистка Анна Бутман (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Журналист Григорий Туманов (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Журналист Григорий Туманов (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Телеведущая Яна Чурикова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Диджей DJ Smash (Андрей Ширман, слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Диджей DJ Smash (Андрей Ширман, слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса, певица Евгения Малахова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Актриса, певица Евгения Малахова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор компании Ritual.ru Олег Шелягов (в центре), журналисты Евгения Милова (вторая справа) и Григорий Туманов на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Гендиректор компании Ritual.ru Олег Шелягов (в центре), журналисты Евгения Милова (вторая справа) и Григорий Туманов на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный редактор Peopletalk Ксения Аносова (слева) и гендиректор Peopletalk Светлана Михайлова на коктейле «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Главный редактор Peopletalk Ксения Аносова (слева) и гендиректор Peopletalk Светлана Михайлова на коктейле «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление певца Найка Борзова на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Выступление певца Найка Борзова на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Музыкант Сергей Галанин на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Музыкант Сергей Галанин на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Алиса Преснецова (в центре) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (второй справа) на церемонии открытия ярмарки «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Алиса Преснецова (в центре) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (второй справа) на церемонии открытия ярмарки «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский (справа) и зампредседателя правления – начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов (в центре) на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский (справа) и зампредседателя правления – начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов (в центре) на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотограф Георгий Пинхасов на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фотограф Георгий Пинхасов на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный и владелица бренда JM Studio Юлия Матвиенко на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Журналист Евгений Заболотный и владелица бренда JM Studio Юлия Матвиенко на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Алексей Герман-младший (слева) и Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников с женой Дарьей Донсковой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и медиаменеджер Василий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская, режиссер Алексей Учитель и сооснователь Российской ассоциации по связям с общественностью Сергей Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: жена бизнесмена Олега Шелягова Виктория, дизайнер Яна Расковалова и певец Дима Билан на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она» в Российском этнографическом музее

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская (справа) на гала-ужине журнала «Москвичка» в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Мария Моргун (слева), глава Фонда открытой новой демократии (ФОНД) Кристина Потупчик (вторая слева) и главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (в центре) на гала-ужине в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник, музыкант Сергей Бугаев (Африка) на гала-ужине издания в честь открытия выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости гала-ужина журнала «Москвичка», посвященного открытию выставки «Всегда она»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выступление певца Эльдара Джарахова (в центре) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дизайнер Гоша Рушев на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова (в центре) и певица, журналистка Анна Бутман (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Журналист Григорий Туманов (слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Диджей DJ Smash (Андрей Ширман, слева) на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса, певица Евгения Малахова на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор компании Ritual.ru Олег Шелягов (в центре), журналисты Евгения Милова (вторая справа) и Григорий Туманов на коктейле Peopletalk «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный редактор Peopletalk Ксения Аносова (слева) и гендиректор Peopletalk Светлана Михайлова на коктейле «ПМЭФ без галстука» в ресторане Marso Polo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление певца Найка Борзова на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Музыкант Сергей Галанин на специальном закрытом концерте в «Тинькофф Дворе»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Алиса Преснецова (в центре) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (второй справа) на церемонии открытия ярмарки «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский (справа) и зампредседателя правления – начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов (в центре) на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотограф Георгий Пинхасов на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный и владелица бренда JM Studio Юлия Матвиенко на церемонии открытия ярмарки искусства «1703»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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