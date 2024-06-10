Тайная вечеря умных и пока свободных

Без сюрпризов: эта светская колонка полностью о той бесконечной вечеринке, в которую превращаются белые ночи Петербурга параллельно дням ПМЭФ. Попробуем выделить особенно яркие куплеты этой шарманки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Город начал раскачиваться еще во вторник. Сначала открылась ярмарка современного искусства «1703» в Манеже. Решение о том, что теперь делегаты могут в эти загруженные дни побаловать себя еще и покупкой совриска, было принято в «Газпроме» в 2022 году. И, как и многое другое в те месяцы, оно больно ранило культурное сообщество, вбив клин между теми галереями и художниками, которые решились на участие, и теми, которые не могли такого допустить. Надо сказать, за пару лет тут тоже все рутинизировалось: галереи принимают решение об участии лишь на основании экономической целесообразности, а в церемонии открытия принимают участие уже не Алексей Миллер и Александр Беглов, а Сергей Куприянов и Борис Пиотровский. Зато гостей — не протолкнуться.

Тем же вечером в Эрмитаже у Михаила Пиотровского открывалась выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Кажется, она посылала привет всем европейцам, которые прежде приезжали на форум, а теперь вместо них — панель «Реквием по Европе» с участием Карин Кнайссль и Кирилла Шамалова (был не менее активен в вечерней программе). Выставка оказалась очень развлекательной. Даже можно было палить из настоящей пушки виртуальными ядрами по нарисованной гражданской инфраструктуре. К этому вернисажу прилагался совершенно великолепный коктейль на видовой террасе «Гранд Отеля Мойка 22», где петербуржцы поздравляли москвичей с приездом. В следующие вечера там же проходили традиционный коктейль Мосбиржи и вечеринка ИД Independent Media.

В среду проходил прием «Росконгресса» с единственным зарубежным артистом в программе — коллективом Gipsy Kings.

Однако куда больше интриговал делегатов «Тайный вечер для умных и свободных» от Альфа-банка. И хотя в своем нынешнем виде форум проводится с 2006 года, этот банк впервые принял в нем участие. Гостей тайного вечера встречали не только Олег Сысуев, но также Михаил Фридман и Герман Хан (как стало известно “Ъ”, добирались они в Петербург обычным бизнес-классом обычного «Сапсана»). Так что не стоило удивляться присутствию здесь Антона Вайно, Андрея Бокарева, Андрея Гурьева-мл., Романа Троценко и других участников ПМЭФ, которые обычно стараются лишний раз на людях не появляться. Пел для них Баста, но совсем не так, как он это делал пару дней спустя, когда закрывал гигантскую вечеринку VK Night. Для умных и свободных Василий Вакуленко пел не очень долго и не очень громко: не отвлекать же серьезных людей. Сразу после выступления он переоделся в классический костюм и стал похож на классического форумчанина, только беджа и не хватало.

Как ни странно, Альфа-банк устроил именно такую вечеринку, какими они задумывались когда-то еще министром экономического развития Германом Грефом с примерной формулировкой: «Чтобы все было неформально и джаз».

Похожую на беззаботные времена атмосферу удалось получить, как ни странно, на VK Night, причем, что еще более неожиданно, от артистки Instasamka. Свой хит «Пампим нефть» ей пришлось спеть аж три раза (а «За деньги да» — только дважды).

Кому точно не приходилось исполнять хиты по два раза, так это группе «Любэ». Она выступала на «Теплом приеме» МКБ, проходившем на Гороховой улице ровно там, где прежде гремели «Квартирники банка "Открытие"». Ну теперь такого банка окончательно не стало. И один из его бывших топ-менеджеров Алексей Карахан, работающий теперь как раз в МКБ, преподал урок всем, кто никак не может порвать с прошлым и не верит, что люди, которые когда-то подпевали тут Юрию Шевчуку, теперь так же искренне кричат теперь под «Наяривай» и «Атас». А для тех, кто уже смог порвать, прекрасным вариантом провести время был очень красивый ужин журнала «Москвичка» в Этнографическом музее. Во время выступления на этом ужине Дима Билан буквально воспел Кристину Потупчик. «Вы действительно потрясающая! — сказал он в проигрыше песни "Я просто люблю тебя" и добавил для убедительности: — А я совсем не лицемерный человек».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”